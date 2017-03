UŽIVO: Gruzija - Srbija 1:1, Taaaaaadić! (VIDEO)

UZ MOZZART Sport pratite dešavanja iz Tbilisija

45.minut: GOOOOOL! Tadić je strelac.

44.minut: Penal za Srbiju!

42.minut: Zagreva se Jagoš Vuković. Moguće je da je selektor shvatio da poslednja trojka naše selekcije ne deluje baš dobro. Tačnije, blago rečeno ne deluje dobro.

41.minut: Imali smo tri prekida, ali nismo uspeli da zapretimo. Lorija je sada pokupio centaršut Tadića. Pokušava selektor Muslin i sa promenom izvođača prekida. Ali nema opasnosti.

40.minut: Matić je ušao u šesnaesterac, ali neprecizna paralela.

37.minut: Zabavljaju se navijači Gruzije. Popalili su telefone. Ali na našu sreću nisu proslavili durgi gol svoje selekcije. Domaćin je bio jako, jako blizu... Kačarava ponekad zaista deluje kao Žigić. Ili Kerju.

36.minut: Gruzini maše šansu iz kategorije stopostototnih. Kačarava je promašeo našu odbranu, pustio sjajan pas ka Kazaišviliju. Bio je to klasičan mat, ali je vezista šutirao pored gola. Imali smo sreće koliko smo teški. Smešno je ispala naša odbrana u ovoj situaciji.

34.minut: Tadić je pokušao da lobuje Loriju desnom nogom. Preko gola. Počeli smo da pretimo. Bar neki pomak.

33.minut: Bili smo najbliži golu. Centrirao je Rukavine, lopta je bila blizu Filipa Kostića. Samo korner....

30.minut: Udarac Kostića, pored gola. Imali smo u poslednjih dva minuta inicijativu. Međutim, ništa specijalno.

26.minut: Kakva akcija Gruzije. Prosto i jednostavno. Lopta je na kraju došla do Kačarava, ali srećom samo korner. Gruzini nam za sada drže lekciju iz modernog fudbala. Igraju jednostavnije. Naša selekcija nema ni veći posed lopte.

25.minut: Opet centaršut Navalovskog i opet gužva u našem šesnaestercu.

23.minut: Budi se Srbija. Kakva je to šansa bila!Izblokiran je Tadić, potom se lopta odbila do Rukavine. Bio bi to siguran gol, ali je lopta Kvirkeliju. Šteta.

22.minut: Srbija je i dalje bez šuta u okvir gola. Kako je u ovom trenutku slabo reagovao Filip Kostić

19.minut: Spašava nas Stojković. Kaziašvili se uvukao između naša dva igrača, topovski šutirao, ali se istakao naš golman. Ne sluti na dobro. Gruzini igraju mnogo jednostavnije.

17.minut: Očajno izveden korner naše selekcije. Pokušali smo sa pomoćnom igrom, ali ništa nismo dobili.

15.minut: Vrlo je pokretljiv vezni red Gruzina, posebno kada se brani. Ne uspevamo da im se ušunjamo između linija i stvorimo opasnost.

14.minut: Tražili su naši reprezentativci penal zbog igranja rukom Navalovskog. Nemački arbitar samo odmahuje rukom.

11.minut: Opasan napad za Gruzine. Izašli su na bok domaćini, Navalovski je odlično centrirao, ali je Maksimović očistio glavom.

10. minut: Opet problemi za našu poslednju liniju. Morao je Branislav Ivanović da izbaci loptu u aut.

8.minut: Kolarov je šutirao iz slobodnog udarca. Visoko preko gola!

6.minut: GOOOOOOOL! Kakav kiks Kolarova. Neverovatno šta je uradio prvotimac Mančester Sitija! Odigrao je povratnu loptu do Kačarave. Spasa za Stojkovića nije bilo - 1:0.

2.minut: Gruzini pokušavaju dugim loptama na robusnog Kačaravu. Biće to primarna zamisao Vladimira Vajsa, ali za sada Maksimović i Ivanović dobro deluju.

1.minut: Prva ozbiljna akcija Srbije. Kolarov je poslao odličnu dijagonalu ka Rukavini, ali je bek Viljareala slabo primio loptu. Bila bi to odlična prilika, ali obećavajući početak.

UTAKMICA JE POČELA

17:58: Sada već 30 hiljada navijača na Boris Paičadzeu

17:55: U toku je intoniranje državnih himni. Tačno je da stadion nije pun, ali će domaćin imati bučnu podršku.

17:40: Prema rečima našeg izveštača sa lica mesta Dejana Stankovića trenutno je na stadionu Boris Paičadze jedva 15.000 ljudi. Procena je da će reprezentacija Gruzije imati podršku duplo više ljudi.

Vreme je za prvi duel Orlova u 2017.godini. Možda i krucijalni u misiji odlaska na Mindijal narednog leta. Srbija gostuje Gruziji i sve sem pobede predstavljao bi veliki korak nazad za tim Slavoljuba Muslina. Ipak, verujemo da će naši reprezentativci smoći snage da prebrode istočni front.

Selektor Slavoljub Muslin se odlučio da manevar koji smo najavili. A to znači da će Aleksandar Kolarova igrati na poziciji štopera, baš kao i u Mančester Sitiju. Ostalo me manje više – očekivano. Iskusni stručnjak je, kao i na prethodnim mečevima, poslužio tim u formacijui 3-4-3.

Ispred Stojkovića delovaće Kolarov, Maksimović i Ivanović. Ponovo ćemo na delu videti tandem zadnjih veznih Milivojević-Matić. Na bokovima su Rukavina i Obradović. Najviše očekujemo od trojke Tadić, Kostić i napadač Aleksandar Mitrović.

GRUZIJA – SRBIJA 0:0

Stadion: Boris Paičadze

Kapacitet: 54.549

Sudija: Feliks Cvajer

GRUZIJA (4-1-4-1): Lorija – Kakabadze, Kvrikvelija, Kašia, Navalovski – Kvekvešviri - Kazaišvili, Gvilija, Kankava, Anaidze - Kačarava. Klupa: Makaridze, Kvaškavadze, Lobžanidze, Kočolava, Dvalašvili, Kvilitaija, Tabaidze, Arabidze, Jiguari, Rekvijašvili.

SRBIJA (3-4-3): Stojković – Ivanović, Maksimović, Kolarov – Rukavina, Matić, Milivojević, Obradović – Tadić, Kostić, Mitrović. Klupa: Rajković, Jovanović, Lukić, Gudelj, Vuković, Tošić, Marković, Mitrović, Gaćinović, Spajić, Đurđević, Stojiljković.