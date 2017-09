POLUVREME: Keln - Crvena zvezda 0:1, golčina Boaćija! (VIDEO)

(KLAĐENJE UŽIVO)

KELN - C. ZVEZDA 0:1

(Boaći 30)

Keln. Stadion: Rajn Energi.

Kapacitet: 49.698.

Sudija: Bas Nijhuis (Holandija).

Keln (3-5-2): Horn - Hajnc, Sorensen, Mere - Rauš, Olkovski, Ozkan, Leman, Jojić - Žirasi, Kordoba. Kulpa: Kesler, Maroh, Heger, Osako, Klemens, Bitenkur, Klinter.

Crvena zvezda (4-2-3-1): Borjan - Stojković, Le Talek, Babić, Gobeljić - Donald, Krstičić - Srnić, Kanga, Radonjić - Boaći. Klupa: Supić, Frimpong, Račić, Milijaš, Adžić, Milić, Pešić.

POLUVREME: Odbranila se Zvezda. Dobro je. Možemo da budemo zadovoljni ishodom i igrom Crvene zvezde u prvom poluvremenu. Da je Kanga bio rasploženiji crveno-beli bi imali bar dva gola prednosti. Pamtićemo spektakularan gol Boaćija.

45.minut: Velika greška Gobeljića. Bioće slobodan udarac za Keln, skraćeni korner. Neverovatna i bespotrebna greška. Prva na meču.

45.minut: Još dva minuta sudijske nadoknade do poluvremena. Srđan Babić je dobio žuti karton. Pametno je zaustavio Kordobu.

44.minut: Najbolja šansa za Keln. Jojić je ostao bez bloka i šutirao sa nekih 20 metara. Sreća za Zvezdu. Zaslužili su je crveno-beli.

38.minut: Opet je bio sebičan Gelor Kanga i upropastio kontru tri na tri. Ponovo je pokuša da šutira. Gabonac je u kontra ritmu još od one prve početne šanse.

37.minut: Sada je pokušao i Radonjić. Opasna i dalje Zvezda.

35.minut: Odličan udarac Srnića. Prohujala je pored gola lopta. Strašan je to bio potez Srnića.

33.MINUT: Mala opasnost pred golom Zvezde. Borjan je iboksovao loptu, Jojić je naleteo. Pored gola!

30.minut: Goooool! Vodi Crvena zvezda. Kakav spektakularan pogodak Ričmonda Boaćija. Majstorija. Dobio je loptu od Donalda, izdražo duel sa Sorensenom, okrenuo se i sa 20 metara pogodio Kelnovu mrežu. Kako Didije Droga. Osmi gol u Evropi, ali ubedljivo najvažniji. Zasluženo vodi Zvezda.

29.minut: Morala je Zvezda da ima minimalnu prednost. Makar. Keln deluje pripitomljeno.

28.minut: Sjajan posao je odradio Krstičić, odcuzeo je loptu na 20 metara od gola. Kanga je imao samog Boaćija, međutim odlučio se da šutne. Neverovatno. Kako je sebičan bio Kanga.

27.minut: Odličan udarac glavom Ričmonda Boaćija posle centaršuta Stojkovića.

26.minut: Nešto slabiji tempo igre. Nedostaje pravi pas u napadu Zvezde!

23.minut: Kontra Kelna. Bila je to situacija tri na tri, ali je Gobeljić odigrao fenomenalnu defanzivu. Zaustavio je Žirasija odličnim postavljanjem.

20.minut: Dugo je Zvezda plela mrežu oko gola Kelna. Na kraju je pogrešio Stojković. Keln ima više loptu u nogama , ali fudbaleri Zvezde su konkretniji. Neka tako i ostane.

15.minut: Opasno je bilo pred golom Kelna. Na kraju samo korner. Crveno-beli se nisu uplašili, daleko od toga. Mnogo su konkretniji.

12.minut: Da kucnemo u drvo i kažemo da odbrana Zvezde za sada lepo deluje. Keln je još bez pokušaja.

7.minut: Još jedan odličan napad Zvezde. Radonjić je prošao kao brzi voz pored Sorensena. Mogao je da šutira, odlučio se da proigra Boaćija, ali je reagovala odbrana Kelna. Šteta! Odličan početak Zvezde.

6.minut: Neverovatna šansa i neverovatan promašaj Gelora Kange. Gabonac je dobio loptu od Le Taleka i dribilngom izbacio celu odbranu Kelna. Izašao je sam ispred Horna, odlučio se da i njega dribla. Bila je to čista situacija, ali Kanga je promašio prazan gol. Neverovatno.

3.minut: Klasično opipivanje pulsa i ispitivanje snaga. Vidi se da će Keln stalno tražiti napadače Žirasija i Kordobe.

UTAKMICA JE POČELA

18.54 - Crvena zvezda će igrati u belim dresovima. Domaćin u standardnoj crvenoj opremi. Bakljada domaćin napadača.

18.42 - Vrlo bučno je na stadionu Raj Enerdži. Imaće Keln veliku podršku navijača, ali imaće je i Zvezda.

18.37 - Naš izveštač iz Nenad Jovanović kaže da je trenutno na tribinama oko 35 hiljada ljudi. Očekuje se da tribine Rajn Enerdži stadiona budu ispunjene do poslednjeg mesta. Keln se posle 25 godina vratio u Evropu.

18.11 - Velike mere obezbeđenja vladaju u Kelnu. Čak bismo rekli i prevelike. Pogledajte koliko policajaca prati navijače Crvene zvezde.

18.04 - Zvezdsina ekipa je stigla na Rajn Energi stadion. Počela je kipa u Kelnu.

18.00 - Inače, vremenski uslovi u Kelnu su sjajni. Trenutno je u tom nemačkom gradu 22 stepena. Nema kiše.

17.57 - A evo kako izgleda put navijača Crvene zvezde do stadiona:

