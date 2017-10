SASTAVI: Muslinove štoperske kombinacije i potraga za Tadićevim partnerom

Selektor prinuđen na rokade u timu

(Od specijalnog izveštča MOZZART Sporta iz Beča)

Eksperimentisalo se na prijateljskim utakmicama, na onim takmičarskim Slavoljub Muslin se, osim u situacijama kad povrede i suspenzije to nisu dozvoljavale, držao oprobanog recepta. U ovim kvalifikacijama jasno se znalo kako izgleda srpska startna jedanaestorka i od nje se retko odustajalo čak i kada neki od nosioca nikako nisu igrali u klubovima. Odsustvo prečestih rokada, ne samo u prvoj postavi, igrači su hvalili na sva usta, ali na gostovanju kod Austrije selektor će biti prinuđen da rotira.

Pre svega na pozicijama štopera. Trio ispred Vladimira Stojkovića u pobedi nad Irskom činili su kapiten Branislav Ivanović, Nikola Maksimović i Jagoš Vuković. Maksimović je isključen zbog starta kao poslednji igrač odbrane, pa je sada pod suspenzijom, Vuković je otkazao zbog povrede. Još ranije i Uroš Spajić, mada je centralni bek Anderlehta u ovim kvalifikacijama uglavnom i imao ulogu rezerviste.

Dakle, pitanje se samo nameće: ko će uz Ivanovića činiti poslednju poslednju liniju odbrane Orlova?

Definitivan odgovor zna samo Muslin, ali ako znamo da je posle Ivanovića, koji je sa kapitenskom trakom oko ruke bio starter u svih osam dosadašnjih mečeva, Matija Nastasić odigrao najviše utakmica stižemo do slobodnog zaključka da je on i sada veoma blizu mesta u prvih 11. Nastasić je do sada šest puta bio starter, a protiv Irske je možda žrtvovan i zato što su selektoru protiv korpulentnih ostrvljana bilo potrebni defanzivci dominantniji u skoku.

Znak pitanja nad Filipom Kostićem - zdrav i nespreman

Ideja Pepa Gvardiole sa Aleksandrom Kolarovim na poziciji centralnog beka nije prošla u Tbilisiju, posle Vukovićevog odustajanja Muslin je naknadno zvao i Duška Tošića, ali kako odbrambeni fudbaler Bešiktaša dugo nije bio u timu verovatnije je da se Nastasić i sedmi put nađe u startnoj postavi. Posebno zato što je ove sezone standardan u Šalkeu.

To ostavlja prazninu na mestu centralnog štopera, koju bi mogli da pokriju Stefan Mitrović, Nemanja Milunović i Miloš Veljković. Ovaj poslednji je ipak debitant i teško da će dobiti priliku u možda i ključnoj utakmici u pohodu na Mundijal. Adut Stefana Mitrovića je taj što je baš u pobedi protiv Austrije u Beogradu igrao uz Ivanovića i Nastasića. Međutim, baš preko Mitrovića pala su oba austrijska gola, pa ga više nismo gledali u ulozi startera.

Muslin: Ne uzdamo se u austrijske probleme, nego u naš kvalitet

Zato se kao logičan izbor izdvaja ime Nemanje Milunovića. Muslin ga je na pripremnim utakmicama pred početak kvalifikacija i "izmislio" kao reprezentativca. Milunović je tada impresionirao fudbalsku javnost, ali ga je teška povreda izbacila iz svih kasnijih kombinacija. Do sada ih je bilo pet, čini se da je vreme za šestu?

Muslinove štoperske kombinacije:

SRBIJA - IRSKA 2:2

Ivanović, Vuković, Nastasić

MOLDAVIJA - SRBIJA 0:3

Ivanovi, Vuković, Nastasić

SRBIJA - AUSTRIJA 3:2

Ivanović, S. Mitrović, Nastasić

VELS - SRBIJA 1:1

Ivanović, Maksimović, Nastasić

GRUZIJA - SRBIJA 1:3

Ivanović, Maksimović, Kolarov

SRBIJA - VELS 1:1

Ivanović, Vuković, Nastasić

SRBIJA - MOLDAVIJA 3:0

Ivanović, Maksimović, Nastasić

IRSKA - SRBIJA 0:1

Ivanović, Maksimović, Vuković

KO UMESTO KOSTIĆA?

Druga Muslinova dilema, nikako beznačajnija jer pobeda u Beču neće stići bez postignutog gola, jeste da li se isplati sa rovitim Filipom Kostićem? Prema onome što smo čuli na konferernciji za novinare uoči utakmice čini se da je Muslin bliže varijanti da Kostića sačuva za Gruziju, jer iako se od povrede mišića oporavio fizički još nije spreman za najteže napore imajući u vidu da nije igrao nekih mesec dana.

Pitanje je dakle: Adem Ljajić ili Mijat Gaćinović?

Obojica imaju svoje argumente. Gaćinović je sjajno obavio svoje zadatke u duelima sa Gruzijom i Moldavijom protiv koje je igrao na mestu desnog spoljneg umesto Antonija Rukavine.

Ljajić, međutim, na početku ove sezone briljira u Italiji, na sedam mečeva u Seriji A i jednoj u Kupu postigao je tri gola i namestio još šest. Iskusniji je, nešto kreativniji i po našem utisku nešto bliži startnoj postavi.

Dakle: Stojković - Ivanović, Milunović, Nastasić - Rukavina, Milivojević, Matić - Tadić, Ljajić - Mirtović.

Naravno, uvek postoji šansa da Muslin iznenadi. Gaćinović bi mogao na poziciji Antonija Rukavine, Aleksandar Prijović bi mogao umesto Aleksandra Mitrovića i ko zna šta sve još. Ali poznajući Muslinov dosadašnji opus: prevelike rotacije nisu poželjne.

GRUPA D

Petak:

18.00: (4,40) Gruzija (3,35) Vels (1,90)

20.45: (1,08) Irska (11,0) Moldavija (28,0)

20.45: (3,90) Austrija (3,40) Srbija (2,00)

Utorak, od 20.45:

Moldavija - Austrija

Srbija - Gruzija

Vels - Irska

***kvote su podložne promenama

Tabela:

