Sasvim drugačiji Bojan Đorđić: Majka je spuštala slušalicu Aleksu Fergusonu! Gol Odenzeu je moja lična karta! (VIDEO)

„Znam da me navijači pamte po tom golu“, poručio nekadašnji član Mančester Junajteda

Imao je karijeru iz snova. Potpisao je ugovor sa Junajtedom još kao tinejdžer, kasnije ga je put doveo u redove voljene Crvene zvezde. Možda je Bojan Đorđić ostao nedorečen, ali imaće nekadašnji krilni napadač šta da priča unucima.

Delio je svlačionicu sa čuvenom Mančesterovom „klasom 1975“, trenirao ga je ser Aleks Ferguson, a i navijačima Crvene zvezde ostao je u lepom sećanju.

Sve je počelo kada je kao tinejdžer dominirao u Švedskoj. Tada je usledio poziv ser Aleksa Fergusona, o čemu je pričao u opširnom intervju za Kurir.

„Zapazili smo me skauti još kada sam sa 15 godina debitovao za Bromapojkarnu. Sećam se kada je Ferguson zvao kod nas kući, a majka mira mu dva puta spustila slušalicu misleći da je neko zeza. Tek treći put, kada sam joj oteo telefon, konačno smo se čuli. Brzo smo se dogovorili, platili su me milion funti i odveli u Mančester. Imao sam 17 godina kada su me proglasili najboljim igračem u akademiji“, rekao je u razgovoru za Kurir Bojan Đorđić

Čekao je i čekao šansu u Junajtedu, ali je sreću dočekao u Crvenoj zvezdi. Bio je član ekipe koja je 2004. godine klubu podarila duplu krunu. Ostao je u sećanju Đorđiću derbi iz novembra 2003. godine.

„Moj prvi derbi! Ušao sam u njega kao navijač, a ne fudbaler. Kao da mi je neko rekao - hajde mali, idi dole, pokaži šta znaš. Razbili smo Partizan, iako su oni tri dana pre toga igrali nerešeno sa Realom“.

Navijači i danas prepričavaju njegov gol protiv Odenzea.

„To je moja lična karta! Po tom golu me se ljudi sećaju i nadam se da me nikada neće zaboraviti. Čarobna je bila ta 2003. godina u Zvezdinom dresu“.

Naravno, Đorđić ima pregršt anegdota vezanih za boravak u Junajtedu. Međutim jednog igrača posebno izdvaja.

„Pol Skols! Daleko ispred svih. Kada sam došao u Junajted, svi su pričali o njegovim startovima, a ne o pasovima levom i desnom nogom. Imao je sve, bio je kompletan igrač. Zato me i ne čudi kada čujem Ćavija kako ga hvali. Iako su Džerad i Lampard medijski bili više eksponirani, Skols je za klasu bio bolji od obojice“, dodao je u razgovoru za Kurir Bojan Đorđić.