Sat još nije otkucao - Federer preko Vavrinke do 28. grend slem finala

I prvog od Ju-Es Oopena 2014. godine

Veličina slova A A A

Godina 35, ali umeća za istoriju. Rodžer Federer je u maratonskom duelu sa Stenom Vavrinkom slavio sa 7:5, 6:3, 1:6, 4:6, 6:4 i postao prvi finalista Otvorenog prvenstva Australije.

Taj nedeljni okršaj sa boljim iz duela Rafaela Nadala i Grigora Dimitrova, živoj legendi belog sporta biće 28. grend slem finale, prvo posle onog na Ju-Es openu 2015. godine. I prvo u Melburnu još od 2010. godine kada je i osvojio svoju četvrtu titulu na prvom grend slemu sezone.

Ukupno ih sa grend slemova ima 17 i po tome je apsolutni rekorder. U nedelju će samo popraviti da lestvicu podigne malo više.

I to baš kad su ga svi već otpisali. Uostalom, stigao je u Melburn kao 17. na svetu, posle šestomesečne pauze, a onda je izbacio dvojicu iz TOP 5 na ATP listi u mečevima od po pet setova. U osmini finala Keija Nišikorija, sada i Stena Vavrinku.

"Ostaviću ovde u Australiji sve što imam u sebi. Pa i ako ne budem mogao da hodam narednih pet meseci - nema veze".

Toliko mu je stalo do tog grend slem "punoletstva". Nekako bi bilo prigodno da se za tu 18. titulu porve baš sa Nadalom. Jer ipak mu je on bio najveći rival većim delom karijere. I da u svemu bude još malo simbolike - biće to jubilarni, 100. Fedeksov meč na Australijan Openu.

Sve se poklopilo za jedan inspirativan meč. Samo još ako Rafa dozvoli.

(FOTO: Action Images)