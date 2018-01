Sautempton očekuje bombastičan vikend: 56.000.000 evra za kraj problema u napadu i konačan spas!

Lazar Marković i Adem Ljajić čekaju rasplet...

Veličina slova A A A

Panika na jugu Engleske, oglasio se crveni alarm na stadionu Sent Meriz. Sautempton je ušao u opasnu zonu, ispadanje deluje kao surova realnost i zato je ovaj prelazni rok možda i odlučujući za opstanak Svetaca u Premijer ligi.

Trenutno se nalaze nispod crte, a jedan od glavnih razloga za krizu je i slaba realizacija s obzirom da su dali 24 gola na isto toliko utakmica. Trener Pelegrino insistira na pojačanjima u napadu jer ne veruje dovoljno Longu, Ostinu i Gabijadiniju. Zato bi naredni vikend mogao da bude odlučujući u Sautemptonovoj borbi za spas.

Sveci su zaradili ogromnih 84.000.000 evra od prodaje Van Dajka i sada su spremni da dobar deo tog novca ulože u neophodna pojačanja. Napadači su prioritet, a Sautempton bi do kraja nedelje mogao da dobije golgeterski tandem od 56.000.000 evra.

Već su dogovorili transfer argentinskog napadača Gvida Karilja iz Monaka za 22.000.000 evra i on je večeras predstavljen. Ali to nije sve. Sautempton hoće i odličnog Holanđanina Kvinsija Promsa iz moskovskog Spartaka. To je danas potvrdio i trener Pelegrino.

„Videćemo... Nije ništa gotovo, čekamo odgovor. Imamo još nekoliko dana“, otkrio je Pelegrino.

Sautempton pokušava da se cenjka, ali je priteran uz zid i nema još mnogo vremena. Spartak traži 34.000.000 evra za Holanđanina i najverovatnije će engleski klub do kraja nedelje i dostaviti takvu ponudu u Moskvu. Igrač želi na Sent Meriz i čeka da se klubovi dogovore. Tako bi Sautempton za vikend mogao da predstavi napadački tandem vredan 56.000.000 evra.

A rasplet čekaju i srpski internacionalci Adem Ljajić i Lazar Marković. Jedan od njih dvojice bi mogao da dođe u Moskvu kao zamena za Kvinsija Promsa. Torino za Ljajića traži 12.000.000 evra dok je Spartak spreman da plati maksimalno 10.000.000 evropskih novčanica. Druga opcija je Marković koji je precrtan u Livepulu i velikan sa Enfilda bi ga rado pozajmio nekome u narednih 18 meseci dok mu ne istekne ugovor. Markovića želi i Spartakov gradski rival Lokomotiva.

(FOTO: Action images)