Savanović još malo o Evrobasketu: Nije kao pre 15 godina, igrači završe na tabletama zbog komentara! To je bolesno...

Gostujući na Zvezdinom otvorenom treningu, nekadašnji reprezentativac Srbije Duško Savanović, govorio je o rezultatu Đorđevićevih Orlova na minulom Evrobasketu i skrenuo pažnju na pritisak koji su proživljavali naši reprezentativci, ili bar dobar deo njih.

Uzimajući sve to u obzir promoter ovosezonskog Fajnal fora Evrolige kazao je da medalja utoliko bolje i više sija:

"Fenomenalan rezultat. Po javnosti ispiraju usta tom pričom da ovo nije reprezentacija koja je trebalo da ide na EP... Nismo mi ni oštećeni ni desetkovani, ovo je najbolje što imamo! Ne zato što su oni morali da idu, nego zato što su mogli", izjavio je Savanović, pa zatim udario po raznim "stručnjacima".

"Momci su prošle javne kritike, društvene kritike... A život se promenio, nije isti kao pre 15 godina. Sada su društvene mreže 90 odsto javnog mnjenja. Sve se vodi na Fejsbuku. Taj isti igrač će doći, listaće telefon... Znate li vi kakva je to presija u glavi kada pročita komentare? A tamo kažu: E, ovaj nije za ovo ili ono. On onda izađe na teren i kaže: Pa mene 70 odsto Srbije mrzi. I na sve to on stigne do finala! Sad se pitate kakav je on? On je šampiončina! Znate li kakva je to presija? To je bolesno. Mnogi igrači u svetu završe na tabletama zbog te presije".

"Nije normalno da trpiš toklike uvrede, to su sve momci od 20-25 godina. Kada se sve to uzme u obzir ovo je fenomenalan uspeh. Uspeh je doći i do četvrtfinala... Dobro, ajde polufinala... Mi se uvek svrstavamo među najbolje... Pa nismo mi Amerika! Nas uvek guraju da moramo do medalje. Eto ne moramo da budemo prvi. Sjajno je i ovo".

Upitan da li je on, dok je bio aktivan igrač, čitao komentare na društvenim mrežama i poratlima Savanović je kazao:

"Nisam nikada. Jer kad god sam bio u ekipi selektor me je želeo. Nisam ulazio zbog nečije povrede ili negeč drugog. Ali osetiš po drugima problem. Delio sam sobu sa igračima, pričali smo... Vidi se to, oseti".

Neizbežno je bilo i pitanje o čuvenom polufinalu SP sa Turcima, kada smo eliminisani zahvaljujući sudijskoj grešci. Kerem Tunčeri, takođe Istanbul, 2010. godina...

"Sećam se te skandalozne utakmice, ali van toga ceo turnir je protekao dobro. Dominirali smo tom scenom. Tunčeri i ja bili smo cimeri goidinu i po dana. Bio mi je kapiten u Efesu i sjajni smo prijatelji. On nije bio ni svetan šta je uradio. Šta je trebalo, da izađe i kaže: Ej, nagazio sam liniju, ne treba nam medalja'?! Inače, veliki je zaljubljenik u rakiju. I u svinjsku pršutu. Iako je je musliman", završio je Savanović.

Fajnal for predstojeće evroligaške sezone biće odigran između 18. i 20. maja u Beogradskoj areni.

