Saveljić: U Partizanu kada izgubite to je kraj sveta, osedi vam kosa za tri dana

Nekadašnji defanzivac Partizana Niša Saveljić tokom karijere imao je priliku da oseti razliku u shvatanju fudbala i doživljavanju pobeda i poraza u Srbiji i Francuskoj. On se u intervjuu za jedan portal posvećen navijačima Bordoa prisetio teškog poraza u četvrtfinalu Kupa UEFA 1999. godine od Parme (6:0), uporedivši taj i još neke neprijatne neuspehe u Francuskoj sa onim koje je imao dok je nosio dres srpskog šampiona.

Bordo je tadašnjeg osvajača Kupa UEFA savladao u prvoj utakmici sa 2:1, ali je onda usledila katastrofa na Enio Tardiniju u režiji Ernana Kreska i Enrika Kijeze.

„Ono što morate da shvatite jeste da uvek može da vam se desi da izgubite i tako velikim rezultatom, što se nama nažalost desilo. Ali nakon toga smo seli u svlačionici i rekli da moramo da pobedimo u narednom meču. Oni su imali impresivan tim, dobili smo prvi meč, ali ne znam šta nam se desilo u revanšu. To je fudbal. Sećam se kada smo izgubili od Meca sa 3:0, stavio sam u povratku kapuljaču na glavu i nisam govorio, a onda je došao predsednik i pitao me: „Da li si dobro, da nisi bolestan?“ Rekao sam mu: „Ne, ali smo izgubili“. Onda mi je poručio da to nije ništa ozbiljno i veliko kao što se misli. To ti omogućava bolju analizu svega i da ideš dalje. Ali, u svakom slučaju, poraz u Parmi je ostavio veliki psihološki trag na nas, jer smo možda mogli i da osvojimo trofej – ko zna… To je bilo veliko razočaranje, ali smo nastavili napred, to je život“, rekao je Saveljić.

Ali u našoj zemlji su stvari znatno drugačije…

„U Partizanu kada izgubite utakmicu to je kraj sveta. Tu su lude analize, sve mora u korenu da se promeni, pravi se nepodnošljiv pritisak. Osedi vam kosa za tri dana, a-ha-ha. U Francuskoj, ali i generalno u Evropi, uvek je teško izgubiti, ali postoji detaljna analiza i možete da napredujete u svim oblastima, kako sportski, tako i kao čovek. Uživao sam u ovdašnjoj kuzlturi“, rekao je Saveljić.

Nekadašnji igrač podgoričke Budućnosti u Francuskoj je pored Bordoa nosio i dresove Soša, Bastije i Istra, a karijeru je završio u Partizanu sa kojim je osvojio dve šampionske titule i jedan nacionalni kup.

(FOTO: MN press)