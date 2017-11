Savić: Navijam za Partizan u Evropi

"Pravi zvezdaši uvek poštuju Partizan i navijaju za srpske klubove protiv bilo kojih inostranih. Naročito sam bio uz crno-bele u okršaju sa Albancima", kaže štoper Crvene zvezde

Stub odbrane Crvene zvezde Vujadin Savić uživa poslednjih dana u lovorikama nakon meča na Emiratima sa Arsenalom. Mogao je sin legendarnog Duleta Savića da se proslavi da mu golman Mejsi nije skinuo onaj udarac glavom, ali kaže da je generalno srećan.

"Od mene se očekivalo da zatresem mrežu Arsenala kao što je moj otac učinio pre 39 godina, dok sam ja želeo samo da Zvezda ne izgubi. Pamtiću tu prečku do kraja života. Kada već ja to nisam uspeo da postignem gol Arsenalu, neka to učini neki od mojih sinova. Verujem da će Andrej i Mihajlo izrasti u dobre ljude, a ukoliko odluče da se bave ovim sportom nadam se da će biti odlični igrači. U tom slučaju, sudbina će ih sigurno odvesti u London na megdan Arsenalu, pa neka oni ponove ono što je deda uradio", ističe Savić u razgovoru za Blic.

Defanzivac crveno-belih ne krije da mu je dečački san da osvoji titulu sa Zvezdom, ali i da zaigra za A reprezentaciju Srbije.

"Iako sam bio kapiten mlade i omladinske reprezentacije Srbije, nisam nikada dobio poziv za seniore. Normalno je da svaki igrač želi da bude deo reprezentacije. Mislim da pružam dobre partije u Zvezdi i da zaslužujem poziv Srbije, ali o tome neka odluči novi selektor. Neću imati problem ukoliko ne zaigram za Orlove. Imamo fantastične igrače u svim linijama tima, a dok ne dobijem poziv, nastaviću da sanjam dres Srbije", kaže Savić.

Nećete često sresti navijača Zvezde koji će javno reći da navija za Partizan kada igra sa stranim klubom, ali Vujadin Savić nema taj problem.

"Najiskrenije, veoma mi je drago što je Partizan učesnik Lige Evrope, jer je to odlična stvar za srpski fudbal. Voleo bih da se crno-beli, kao i mi, plasiraju u narednu rundu. Moram da čestitam večitom rivalu na pobedi nad Skenderbegom. Pravi zvezdaši uvek poštuju Partizan i navijaju za srpske klubove protiv bilo kojih inostranih. Tako i ja, naročito sam bio uz Partizan u okršaju sa Albancima", zaključuje Vujadin Savić.

