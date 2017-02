Savršena sezona Nemanje Radoje kroz brojke! Šteta samo što smo baš na zadnjem veznom jaki kao zemlja

Novosađanin ove sezone briljira u dresu Selte i sve više se nameće selektoru Slavoljubu Muslinu

Kada on igra, navijači Selte su mirni. Nemanja Radoja drži ključ sredine terena u i nema nameru da ga ispušta. Bivši fudbaler Vojvodine igra sezonu karijere. Vidi se to i golim okom, još bolje kada se pomognemo statistikom. Jer brojke su na strani 24-godišnjeg veziste.

Nakon što je od strane kluba bio proglašen za najboljeg igrača Selte za mesec decembar, Radoja je dobre partije nastavio da pruža i u 2017. godini. Lokalni list Faro de Vigo se osmelio da kaže da je Srbin pokazao da u tom klubu postoji život i pored Jaga Aspasa, fenomenalnog napadača koji je ove sezone već 15 puta bio strelac i sedam puta asistirao saigračima.

Radoja obavlja neke druge poslove. Na pozicijama zadnjeg veznog i centralnog veznog, ove sezone je upisao 19 ligaških nastupa, propustivši jedino utakmice protiv Leganesa i Sevilje – oba puta Selta je bila poražena – ali je značajnu ulogu imao i u kup takmičenjima. Ekipa iz Galicije je preko Real Madrida stigla do polufinala Kupa Kralja gde ih je potom zaustavio Alaves, dok ih u 1/16 finala Lige Evrope očekuje dvomeč protiv ukrajinskog Šahtjora.

Osim što je Radoja svojim jedinim golom u ovoj sezoni doneo pobedu Selti nad Alavesom u 18. kolu Primere, njegove defanzivne partije pružaju materijal za razmišljanje selektoru reprezentacije Srbije Slavoljubu Muslinu. U prvenstvu je do sada na terenu proveo 1308 minuta u 19 mečeva, napravivši tek 20 prekršaja i zaradivši samo dva žuta kartona. Da stvar bude bolja, praveći tek nešto više od jednog faula po meču, Radoja je čak 104 puta osvojio loptu za svoj tim. Odnosno, u proseku nešto više od sedam puta na 90 odigranih minuta. Neko bi rekao da svoj posao obavlja neprimetno.

U vrlo tehničkoj ligi kakva je Primera, Radoji nije nepoznat posao kojim bi uprljao šorts. Do sada je imao 49 uspešnih uklizavanja iz 62 pokušaja (osvaja loptu klizećim startovima u četiri od pet situacija), a samo protiv Atletiko Madrida u nedelju bio je neprelazan – sedam uspešnih startova iz sedam pokušaja.

Uz sve to, Radoja je nebrojeno puta pokazao veliku smirenost sa loptom u nogama. Njegove tehničke sposobnosti su odlične i izvanredno se snalazi pod pritiskom protivnika – to se dobro videlo u nedavnom porazu od Jorgandžija, ali i oktobarskom trijumfu nad Barselonom - što bi takođe moglo da pomogne selekciji Srbije u kreativnom segmentu. Radoja je do sada u Primeri imao 744 tačna dodavanja iz 857 pokušaja (86,81%), a sigurnost sa loptom na sredini terena je Orlovima uvek dobrodošla.

U nacionalnom dresu Radoja je debitovao novembra 2016. godine u prijateljskom meču protiv Ukrajine, ali u protekla tri meseca pokazao je da zaslužuje da se o njemu ozmiljno razmišlja i za ključne utakmice kvalifikacija za Mundijal u Rusiji. Koliko će selektor Muslin biti spreman da isprobava nove opcije u zvaničnim mečevima ostaje nedoumica, ali Seltina "šestica" je svoj argument vrlo dobro razradila.

Doduše, na toj poziciji Orlovi su najjači. Pored Radoje, tu su i Nemanja Matić, Ljubomir Fejsa, Luka Milivojević...

Piše: Nebojša Marković;

Foto: Action Images.