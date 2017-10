Savršeni Milutinov razbio Himki, Šved previše trošio...

Olimpijakos nastavio seriju, sjajna partija našeg centra



Četiri od četri: Real Madrid i Olimpijkos! U tom društvu više nije Himki. U duelu neporaženih timova u prva tri kola, Olimpijakos je u Pireju razbio Himki 92:75 i nastavio trku sa Realom za lidersku pozicije Evrolige.

Osim kratkog perioda u drugoj četvrtini, Olimpijakos je vodio tokom celog meča i držao sve u svokjik rukama. A blistao je srpski centar Nikola Milutinov koji je bio nerešiva enigma za Robinsona, Tomasa i ostale dugajlije Himkija. Milutinov je otvorio meč sa šest vezanih poena bez promašaja i pokazao da će biti glavno oružje Grka večeras.

Ako bi Himki sprečio Milutinova da dođe do lopte, otvorio bi se Jorgos Printezis i opet je duvalo ispod koša gostiju. A za to vreme se Aleksej Šved ispucavao i trošio lopte pokušavajući da sam pobedi utakmicu. Međutim, timska igra Olimpijakosa je poptuno poništila sjajnog Rusa. Kada se Olimpijakos odlepio u trećoj četvrtini i stigao do nedostižnih 20 poena prednosti, sve je bilo jasno.

Milutinov je je završio meč sa 17 poena i bio je najefikasniji u pobedničkom timu. Za dva poena je šutirao perfektnih 8/8, penale 1/2, dodao dva skoka i po jednu ukradenu i blokadu. Za samo 21 minut na parketu. Printezis je dodao 15 poena.

Aleksej Šved je ubacio 23 poena za Himki, ali je „dvojke“ šutirao 1/8, a trojke 4/9. Sa linije penala je bio perfektan - 9/9. Ali je potrošio preveliki broj šuteva... Robinson ga je pratio sa 19 poena i 11 skokova, dok je Stefan Marković meč završio bez poena uz šut iz igre 0/5! ,3

EVROLIGA

Četvrtak

Crvena zvezda - Makabi Tel Aviv 87:84

/Ročesti 23 - Tomas 28/

Žalgiris - Real Madrid 66:87

/Pengos 20 - Dončić 28/

Olimpijakos - Himki 92:75

/Milutinov 17 - Šved 23/

21.00: (1,70) Milano (14,5) Barselona (2,30)

Petak

18.45: (3,05) Anadolu Efes (15,00) CSKA (1,45)

20.00: (1,80) Bamberg (14,5) Baskonija (2,15)

20.30: (2,10) Panatinaikos (14,00) Fenerbahče (1,85)

21.00: (1,35) Valensija (16,00) Unikaha (3,50)