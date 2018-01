Ščensni je Juventusova budućnost, a ko će mu biti zamena?

Stara dama bira rezervu Poljaku, evo i liste želja...

Đanluiđi Bufon je večan i njegove bravure nikada nećemo zaboraviti, ali čak i vremešni idol mnogih generacija ima svoj rok trajanja na terenu.

Jasno je da Điđi sitno broji do trenutka kada će okačiti kopačke o klin, a to će se dogoditi na kraju sezone. Ime njegove zamene na gol-liniji već je poznato. Biće to njegova sadašnja „verna senka“ Vojćeh Ščensni, koji je i doveden prošlog jula, kako bi bio pripremljen da na svojim leđima ponese teret Juventusove jedinice.

Doduše, javnost je i dalje u rebusu da li je Ščensni pravo rešenje na gol-liniji. Kritičari veruju da bi to bilo dobro, ali ne i vrhunsko rešenje, mada je uprava Stare dame često gledala širu sliku i retko kada je pravila velike greške. Baš to i treba Juventusu sada kada treba i definitivno da donese konačnu odluku o Bufonovoj dugogodišnjoj zameni. Ščensni, svakako, ima dovoljno nagomilanog iskustva u Arsenalu i Romi da prihvati takav izazov.

Ali ko će Ščensnom biti glavni konkurent? U danima zimske fudbalske pijace uprava šestostrukog uzastopnog šampiona Italije bavi se upravo ovom problematikom, a poznata je čak i lista želja.

Prvo ime na spisku dolazi kao veliko iznenađenje, pošto se radi o čuvaru mreže Beneventa - Alberto Brinjoli (26). Mada je golman najslabijeg tima Serije A, Brinjoli je često ispadao spasilac popularnih Veštica, jer je u nekoliko navrata svojim odbranama sprečavao da pukne bruka.

Drugi kandidat je Nikola Leali (24), inače golman koji je na platnom spisku Juventusa od 2012. godine, ali nikada nije dobio šansu u zvaničnom meču. Leali godinama unazad iskustvo stiče na raznim pozajmicama, trenutno je u Zulte Varegemu gde brani retko, a pre toga bio je u Olimpijakosu, Frozinoneu, Čezeni, Speciji i Lančijanu.

Ipak, ime koje se najviše ispisivalo u sveskama Juventusovih skauta jeste produkt škole - Emil Aduero. Momak od 20 godina, trenutno brani u Veneciji i jedan je od najboljih igrača tima koji sa klupe vodi Filipo Inzagi.

Navodno, u orbiti su još i Udinezeov 20-godišnjak Aleks Meret, trenutno na pozajmici u Spalu, te prekaljeni golman Lacija Federiko Marketi (34), ali i njegov klasić Antonio Mirante iz Bolonje.

Bilo kako, u Juventusu se ništa neće rešavati sada, već će se do leta voditi posebna pažnja o tome kako će pomenuti golmani obavljati svoje zadatke. A onda će, kada Điđi ostavi rukavice na klupi, biti prelomljeno. U miru.

