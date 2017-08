Šćepanović za MOZZART: Ne ide mi u glavu da neko odbije svoju zemlju! Bogdan će obeležiti EP - Španci nisu favoriti, a Srbija može do medalje

"Nekada je bila čast igrati za reprezentaciju, sve drugo se ostavljalo po strani"

"Vlado Šćepanović na liniji slobodnih bacanja - srce junačko! Šesnaest njegovih poena. Zlatna mu je ruka! Zlatna!!!" Ovim rečima je 2001. godine kultni komentator RTS-a Slobodan Šarenac prokomentarisao završnicu finala prvenstva Evrope u kojem je Jugoslavija u Istanbulu preko Turske došla do titule. Ispostaviće se, to je bilo poslednje evropsko zlato reprezentacije sa ovdašnjih prostorima, a to je verovatno malo ko mogao da pretpostavi. A ta zlatna ruka Šćepanovića spakovala je 19 poena Turcima i stavila na "mjut" 12.000 grla u legendarnoj hali Abdi Ipekči.

Sada, 16 godina kasnije, čeka nas novi šampionat Starog kontinenta i završnica opet u Istanbulu, a glavni junak ove priče, Vlado Šćepanović evocirao je uspomene iz te septembarske noći na Bosforu kada se Evropa poklonila poslednjoj šampionskoj generaciji. Poslednjoj, zasad.

"Finale je bila moja partija karijere u reprezentaciji. Na toj poziciji smo godinama zaista imali bolje igrače od mene, na primer Danilovića i Stojakovića, koji su napravili veće karijere, ali smo i svi mi ostali posedovali određeni kvalitet. A ja volim da igram velike utakmice, tako je bilo i u Istanbulu. Ta atmosfera u finalu nas je motivisala. Vrhunski sportisti vole kad su svi protiv njih u velikim mečevima. Još je proradio i naš balkanski inat", rekao je Šćepanović na početku razgovora za MOZZART Sport.

Na tom šampionatu Jugoslaviju je sa klupe predvodio Svetislav Pešić, a plavi su dobili svih šest mečeva na turniru - tri u grupnoj fazi i tri u nokaut.

"Od prvog do poslednjeg dana smo bili prava ekipa. Imali igrače sa fantastičnim individualnim kvalitetima i to je sve bilo vrhunski složeno. Bili smo toliko dominantni na tom EP. Dokaz je i finale sa Turcima - iako su imali domaći teren, da smo igrali još tri dana ne bi nas dobili. Dugo neko nije tako dominantno osvojio titulu prvaka Evrope."

Predstojeći šampionat, iako nije delovalo da će biti tako, obeležiće veliki broj otkaza igrača - što zbog povreda, što zbog nekih drugih razloga. Šćepanović podseća da su takve stvari nekada, maltene, bile nezamislive.

"Nekada je bila čast igrati za reprezentaciju, sve drugo se ostavljalo po strani. Ne želim nikoga da osuđujem, neko ima, a neko nema razloge za odustajanje, ali ne ide mi u glavu da bilo ko može da odbije svoju zemlju. Danas izgleda postoje drugi prioriteti, a mi smo drugačije vaspitavani. Mnoge stvari skreću pažnju."S

Jedan od najboljih crnogorskih košarkaša svih vremena smatra da u ovom trenutku ne postoji glavni favorit za zlato na EP.

"Srbija uprkos svemu ima ekipu za medalju, Francuska je ozbiljan favorit. Tu su i Slovenija, Hrvatska i Crna Gora koja sa svima može ravnopravno da se nosi. Pitanje sada kolika ekipa ima iskustva. Takođe, ne mislim da su Španci prvi favoriti, jer u ovom trenutku takav ne postoji. Naravno, uvek su tu prisutni i Litvanci. Turcima domaći teren mnogo znači, ali sada nemaju i kvalitet u timu."

On smatra da bi na predstojećem šampionatu mogao da zablista Bogdan Bogdanović.

"Mnogo volim Bogdana, on bi mogao da obeleži ovo EP, pogotovo kad nema Teodosića. Sada već ima dosta iskustva na velikim takmičenjima. Tu su još igrači poput De Koloa, Vučevića, pa i Dončića koji je baš mlad ali igra na vrhunskom nivou."

Inače, Šćepanović će od ove sezone biti pomoćnik Andrei Trinkijeriju u redovima nemačkog šampiona Bamberga za koji tvrdi da je, barem po organizaciji i strukturi, jedan od najboljih u Evropi.

"Nemačka liga je svake godine sve jača i jača, pored Bamberga, tu su Alba, Bajern, Ulm, a svake godine iskoči još po neki tim. Dvorane su dupke pune na svakoj utakmici, ljudi su zavoleli košarku, a ranije nije bilo baš tako. Mnogo mi znači to što radim sa Trinkijerijem, dopada mi se njegova košarkaška filozofija. Tu sam se pronašao i potpisao ugovor na dve sezone. Trinkijeri je sjajan tip, bez sujete, voli da pita, da sarađuje."

On je prošle sezone posle samo nekoliko meseci napustio mesto prvog trenera Budućnosti, ali smatra da nije napravio grešku.

"Bila mi je velika čast da treniram Budućnost, tu sam odrastao, napravio ime, ali splet okolnosti doveo je do mog odlaska. Međutim, nisam se pokajao zbog te odluke, napravio sam pravi potez. Naravno, i dalje volim Budućnost. Mnogi su smatrali da je mesto pomoćnika u Bambergu korak nazad, ali kao igrač sam radio sve kako bi išao napred, a tako moram i kao trener."

Pominjala se u junu čak i mogućnost da na klupi Partizana dođe posle Aleksandra Džikića. Ipak, Šćepanović tvrdi da nema istine u toj priči.

"Partizan mnogo volim, žao mi je zbog situacije u kojoj se nalaze. Nadam se da će se to popraviti. Pamtiću doček u Hali sportova koji su mi priredili Grobari prošle sezone kad sam vodio Budućnost. To je potvrda da sam radio prave stvari i da navijači Partizana poštuju prave vrednosti."

A da li bi u budućnosti mogao da se vrati u klub iz Humske?

"Bila bi mi velika čast, to je bio i ostao veliki klub", zaključio je Šćepanović.

