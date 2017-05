Sead sedi i čeka, a ponude samo rastu, rastu...

Kolašinac je ovog proleća zaista na slatkim mukama...

Verovatno ne postoji fudbaler u Evropi čije se ime više puta pomenulo u raznim spekulacijama ovog proleća! Sead Kolašinac nije samo najtraženiji bek u evropskom fudbalu, nego igrač uopšte.

Takva situacija proizišla je iz činjenice da reprezentativac Bosne i Hercegovine ne želi da produži saradnju sa Šalkeom, te da je u junu slobodan u izboru nove sredine. Kako zainteresovani klubovi neće morati da plate obeštećenje Nemcima, jasno je da će Kolašinac moći da potražuje mnogo veću platu i trenutno se vodi trka na tom polju.

Podsetimo, do skora je Arsenal vodio, čak se pisalo i da je posao sa Tobdžijama završen, ali ondas e oglasio otac mladog defanzivca i sve to demantovao. Takav razvoj situacije ohrabrio je druge zainteresovane strane, pre svega Everton i Milan, no sva je prilika da će kroz cilj proći neko četvrti. Tako bar nagoveštava uvek dobro obavešteni Bild.

Nemački tabloid navodi da je Pep Gvardiola ozbiljno zagrizao za Kolašinca i da bi Šalkeov univerzalac - igra i beka i štopera i zadnjeg veznog, a to Pep jako ceni kod igrača - trebalo da bude prva akvizicija Građana ovog leta, odnosno temelj na kome će španski stručnjak izgraditi novu odbranu.

Kada su cifre u pitanju Siti je navodno izjednačio ponudu Arsenala od 140.000 evra nedeljno (blizu 7.000.000 evra godišnje), međutim, kako novac ne predstavlja nikakav problem vlasnicima kluba sa Etihada jasno je da bi Pep mogao da lestvicu podiže još dosta. To Mančester stavlja u povlašćeni položaj i automatski izbacuje Milan iz trke. Ono što će eliminisati Arsenal jeste sasvim izvesna mogućnost da Venger posle skoro dve decenije ostane bez Lige šampiona, a iz istog razloga neće ozbiljnije biti razmatrana ni finansijski jača ponuda Evertona. Prethodnih dana pisalo se kako su Karamele spremne da ponude čak 10.000.000 po sezoni...

A Sead Kolašinac i njegovi agenti za sada samo pametno ćute i gledaju kako ponude rastu iz dana u dan. Slatke muke, nema šta, pogotovo ako se zna da je snažni bek u Gelzenkirhenu zarađivao tek četrdesetak hiljada na nedeljnom nivou...

