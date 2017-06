Seča igrača u Premijer ligi: Zlatan, Teri, Navas, Sanja, Kliši, Arbeloa…

Široka lista fudbalera koji napuštaju premijerligaše ovog leta

Veličina slova A A A

Vrlo uzbudljiv dan u Premijer ligi. Svi engleski prvoligaši objavili su liste igrača na koje računaju u sledećoj sezoni (u ovom trenutku), a na njima nema nekoliko vrlo ozbiljnih fudbalskih imena.

Naravno, najviše je odjeknulo ime Zlatana Ibrahimovića, koji posle godinu dana i 28 postignutih golova odlazi sa Old Traforda, pošto su slavni Crveni đavoli odlučili da ne iskoriste mogućnost produžetka saradnje na još godinu dana, pa su već nadomak završetka transfera Alvara Morate iz Real Madrida.

Kao što je još ranije objavljeno, Džon Teri od naredne sezone više neće nositi kapitensku traku i dres londonskog Čelsija, jer se dogovorio sa čelnicima kluba sa Old Traforda da je u ovom trenutku rastanak sa Plavcima najbolje rešenje. Ipak, legendarni engleski as je poručio da mu se još igra fudbal, pa će biti vrlo zanimljivo koja će mu biti naredna destinacija. Pominjali su se Kina i MLS, dok su iz Premijer lige najkonkretniji do sada bili Stouk i Kristal Palas.

Najveću čistku napravio je Mančester Siti, koji se u istom trenutku oprostio od Hesusa Navasa, Gaela Klišija i Bakarija Sanje, na koje Đozep Gvardiola više ne računa u narednoj sezoni.

Jirgen Klop u sledećoj sezoni neće računati na Lukasa Leivu, koji je tako otvorio prostor za dovođenje još jednog centralnog vezistu. Na spisku Liverpulovih igrača se naravno nalazi i mladi srpski reprezentataivac Marko Grujić, što samo potvrđuje da Nemac ozbiljno računa na bivšeg igrača Crvene zvezde.

Alvaro Arbeloa posle neslavne sezone u Vest Hemu napušta Čekićare, Džo Ledli odlazi iz Kristal Palasa, a Aruna Kona iz Evertona. Spisak važnijih igrača koji se ovog leta opraštaju od klubova iz Premijerlige zaorkužio je napadač Arsenala Jaja Sanogo.

(FOTO: Action images)