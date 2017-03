Sećanja Srđana Plavšića: Kako sam Sašu Ilića naterao da podigne glas...

„Taj 150.derbi sam odigrao baš muški, bila je to moja velika premijera protiv Partizana“, poručuje Zvezdin Atom Mrav

Od skrivenog do jednog od glavnih aduta! Zvezdin Atomski Mrav, Srđan Plavšić, sigurno pripada prvom ešalonu igrača srpskog šampiona od kojih navijači crveno-belih očekuju da naprave razliku u 153.večitom derbiju.

Stabilizovao je formu baš u pravo vreme, uoči meča koji bi, vrlo lako, mogao da raspali Zvezdine šampionske ambicije. Mladi krilni vezista je za domaće standarde već veteran večitih derbija, pošto je u dresu Crvene zvezde četiri puta vojevao protiv kluba iz Humske.

Najdraža su mu sećanja na septembar 2015.godine kada se, možda i iznenada, pojavio u startnoj postavi Crvene zvezde i iz "ležišta" izbacio kompleten vezni red Partizana.

"Tada sam imao i asistenciju za Ugov prvi gol. Definitivno moj najbolji i najdraži derbi. Baš sam ga odigrao muški. Možda je igrače Partizana iznenadilo moje pojavljivanje u startnoj postavi, došao sam nekoliko sedmica ranije. Možda mi se nisu nadali, možda su me i potcenili. Mada kada dođete u Crvenu zvezdu nema mesta za potcenjivanje. Sigurno imate kvalitet", kaže za naš portal Srđan Plavšić.

Partijom u 150.večitom derbiju kupio je navijače, možda na sebe natovario veliko breme očekivanja, ali i poručio igračima Partizana da ga uvek moraju imati u vidu.

Jedna od legendi kaže da je Saša Ilić, iznerviran činjenicom da njegovi saigrači kubure sa Plavšićem, još sredinom prvog poluvremana zavapio: "Pustite, bre, mene da ga čuvam, kada vi niste sposobni".

"Dobro ste čuli. Ne mogu tačno da parafraziram Ilićeve reči, ali znam da je zbog mene podigao glas u jednom trenutku. Lepa sećanja, ali sada će sve biti drugačiji. Mora da bude, jer je svaki derbi drugačiji".

Spomenar mu je pun lepih događaja u Zvezdinom dresu, ima trijumf i u Humskoj, ali naglo promeni boju glasa kada se seti prvog ovosezonskog derbija.

"Baš smo ostali dužni navijačima. S pravom su bili razočarani. Nije bilo mnogo šansi, sve se svelo na borbu na sredini terena. Na kraju je presudio potez Leonarda. Obično je tako u derbiju, mada se ovog puta stvarno nadam da će biti bolji meč. Mnogo bolji meč. Da će biti mnogo više šansi, pa ko je bolji nek pobedi. A ja čvrsto verujem da ćemo to biti mi".

Ako ne bude velikih iznenađenja Plavšić će zauzeti poziciju na desnog boku, gde će dejstvovati u tandemu sa Petkovićem. Čekaju ga dueli sa Nemanjom Miletićem, njegovim znancem iz B reprezentacije Srbije.

"Zbližili smo se u Americi. Znam ga dugo, još dok je igrao u Javoru. Mnogo je dobar dečko, pravi igrač. Jesmo drugari, ali ostavićemo to po strani tih 90 minuta. Neka se on bori za Partizan i neka me ne štedi. Neću ni ja njega da štedim".

Subotnji okršaj Srđan Plavšić će dočekati pun samopouzdanja. Upravo je omali krilni fudbaler otvorio Zvezdinu prolećnu polusezonu golom protiv Novog Pazara, bio je zapažen i protiv Bačke. Na sve to legendarni Dejan Savićević označio ga je kao igrača koji bi mogao da odluči derbi.

"Nisam to pročitao, ali sada kada ste mi to rekli, jako mi je drago. Da čovek prosto poraste. Nema druge: sad ću da igram za klub, navijače i Deju Savićevića. Kako da razočaram takvog čoveka i igrača. Legendu Zvezde. Ako takav čovek nešto vidi u vama, onda vama ostaje da još više verujete u sebe. Nadam se da ga neću razočarati“.

Naš sagovornik ne hvali protokolarno večitog rivala.

"Imaju odličan ofanzivni deo tima. Đurđević, Leonardo, Stevanović, Neca Mihajlović, Janković. Zaslužuju svaku vrstu poštovanja. Ali to zaslužujemo i mi kao aktuelni prvaci, kao tim koji ima šest bodova prednosti. Jaki su oni gore, ali smo jaki i mi. I zato verujem da će publika imati šta da vidi, da će baš biti lep derbi i kompletan ambijent. Još kada bi nas vreme poslužilo. Biće bolje nego prošli put".

Zna Plavšić šta bi pobeda značila navijačima.

"Čitao sam baš na vašem portalu da Zvezda nikada nije izgubila prvenstvenu utakmicu na rođendan. Nema nam druge nego da zapnemo i sačuvao tradiciju velikih generacija“.

