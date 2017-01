Sedam dana na skeneru: Šta sve može Leandre Tavamba?

A šta nedostaje novom Partizanovom napadaču...

Bliska prošlost upućuje na zaključak koji Grobarima „crta“osmeh na licu: Leandre Tavamba daće gol Crvenoj zvezdi na jednom od predstojeća dva večita derbija!

Jeste tek stigao, jeste da još nije mnogo toga pokazao, ali u Humskoj 1 veruju da će baš Kamerunac nastaviti niz započet pogotkom Alena Stevanovića, a nastavljen hicima Sedrika Gogue, Evertona Luiza i Leonarda da Silve Soze.

Svima je zajednički imenitelj da su Zvezdinu mrežu tresli u prvoj polusezoni po dolasku u Humsku 1. Da bude interesantnije, to su ujedno poslednja četiri gola Parnog valjka u okršaju sa rivalom koji će mu i ove godine biti jedini takmac za trofeje.

Da bi dosadašnji fudbaler Kairata uopšte došao u poziciju da se zaleti na odbranu crveno-belih moraće da se prilagodi se disciplini i modelu igre kakav forsira Marko Nikolić. Za sedam dana provedenih u Sloveniji, na treninzima i test utakmicama, ostavio je takav utisak na struku Partizana i posmatrače priprema da opšta ocena staje u rečenicu:

„Zna sve, još samo da da gol“.

SARADNJA SA ĐURĐEVIĆEM...

Na osnovu svega viđenog tokom boravka u Portorožu može se reći da je Tavamba tehnički doteran fudbaler, jednako dobro koristi i desnu i levu nogu, ume da se zagradi, odloži loptu, sarađuje sa kolegama i razume igru, međutim... Sve to radi daleko od kaznenog prostora. U šesnaestercu, kad ga rivali opkole, sužen mu je prostor za manevr i tad koristi svoje snažno telo da „primi igru“ na sebe, a onda deli pasove saigračima. Sa istog mesta trebalo bi da razgrđe rivale u bunkeru koji će osvajač srpskog kupa pokušavati da razbije na većini utakmica Superlige. A gol?

Gol nije postigao protiv BSK-a (prvi kontrolni meč u Beogradu, po snegu), Kopra i Gorice, nije blistao baš u realizaciji ni na treninzima...

„Da li zna da igra fudbal – zna. To smo videli posle jednog treninga. Da li bi trebalo da pravi veću razliku nego što je činio u prve tri utakmice. Potrebno je i to“, smireno, svestan da se bliži kraju tek treća od šest sedmica pripremnog perioda, prokomentarisao je Marko Nikolić 27-godišnjeg Kamerunca.

Leandre Tavamba je na treninzima i u sve tri pripremne utakmice spajan sa Urošem Đurđevićem, što jasno sugeriše projekciju Partizanove struke da njih dvojica vode napad Parnog valjka na proleće. Reč je o potpuno drugačijim profilima igrača: za razliku od kapitena mlade reprezentacije, direktnog i ustremljenog sve vreme na gol, njegov novi saradnik više voli da koristi prostor i onda odlaže loptu – Đurđeviću ili vezistima koji se pridodaju iz drugog plana – a to čini tako elegantno da se čovek zapita: „gde je bio dosad?“. Sa takvom konstitucuijom (189 centimetara, 85 kilograma) nije lako igrati fudbal, ali Tavamba to ume. Kad je spreman.

„Tavamba u prethodnom klubu nije igrao. Imao je dugu pauzu pre nego što je došao na pripreme Partizana. To se primećuje na njegovom telu“, podseća Nikolić na činjenicu da je Leandre 28. oktobra raskinuo ugovor sa Kairatom, otuda mu valja dati malo „lufta“ dok na planu fizičke spreme ne stigne saigrače.

Zamišljen kao zamena Valeriju Božinovu (verovatno napušta Humsku) Tavamba će igrati u sistemu 4-4-2, ali da bi se ocenio kao pojačanje moraće da savlada lekcije na kojima Nikolić insistira, a tiču se ofanzivnih kretnji u paru sa Urošem Đurđevićem. Verovatno ga ga čeka i rad na realizaciji. U ovom trenutku deluje da je suviše „mekan“, čak i ne koristi glavu kao, na primer, Nikola Milenković - štoper razgrđe sve pred sobom – a ako ta dva detalja popravi onda će biti osnova za dobru saradnju sa Đurđevićem.

POSTAO JE DEO GRUPE

Tu je pitanje kako će se pokazati, jer u dosadašnjem toku karijere – onom vezanom za evropske terene – imao je uspone i padove. Najefikasniji je bio prošle sezone, za Zlate Moravce dao je 11 golova na 19 utakmica. Dve godine ranije ispalio je 13 preciznih hitaca na daleko većem broju utakmica (35), ali je imao i ne baš pohvalna poglavlja, poput onih u Nitri (tri gola) i Kairatu (četiri).

Sve su to ekipe koje ne gaje ofanzivan stil (izuzev Kazahstanaca), pa otuda vera da bi u timu kakav je Partizan – po definiciji stalno usmeren napred – trebalo da proradi.

„Ovo mu je najveći klub u karijeri, klub sa najvećim zahtevima. Nije lako igrati u Humskoj 1, ne trpi se prosečnost. Potrebno mu je vreme za prilagođavanje“, dodaje Nikolić.

Adaptacija o kojoj trener crno-belih govori tiče se elementa na terenu, dok u onom kulturološkoj ne bi trebalo da bude problema. Štaviše, Leandre Tavamba je, na osnovu svega viđenog u Portorožu, „ušao“ u grupu, saigrači su ga prihvatili i to deluje kao dobra polazna tačka za prelazak na viši nivo fudbala.

„Tavamba je, zapravo, Evropljanin, a ne Afrikanac. Adaptiran je na život na našem kontinentu, govori više jezika (dobro razume i srpski, jer je u dva kluba imao saigrače sa neših prostora, op. au), zainteresovan je za igru i mišljenje trenera. Ponaša se profesionalno i to su plusevi koji bi mogli da garantuju kako će ući u formu u pravom trenutku“, dodao je šef struke Partizana.

S obzirom da Leandre Tavamba ima 27 godina i da nije tinejdžer koji će da „kida“ kako bi se dokazivao, utisak je da u njemu ima rezerve i da svesno dozira učinak na treninzima i kontrolnim utakmicama. U Partizanu su uvereni da će eksplodirati kad počnu – takmičarske.

Zato je i doveden.

Piše: Aleksandar Joksić

(FOTO: FK Partizan)