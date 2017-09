Šefe, vadi me napolje! Ne mogu da igram od buke (VIDEO)

Svačega smo se nagledali na fudbalskim terenima prethodnih godina, ali bizarniji zahtev fudbalera za izmenom nismo videli do sinoćnog meča u Istanbulu. Timo Verner, po mnogima najbolji nemački napadač u ovom trenutku, izdržao je samo 32 minuta na terenu.

Razlog - smetala mu je buka navijača Bešiktaša?!

Urlanje i glasni zvižduci sa tribina nešto su po čemu su navijači sa Bosfora prepoznatljivi, ali ta atmosfera nikako ne odgovara nemačkom golgeteru. Nisu mu pomogli ne čepovi za uši koje je dobio od fizioterapeuta, buka navijača Bešiktaša je bila jača, pa je Verner ustupio mesto Klostermanu posle samo pola sata igre.

Timo Werner was subbed off at 32nd minute because he wasn’t able to cope with the #Beşiktaş fans noise. pic.twitter.com/qTHVXWk7oN