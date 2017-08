Šeici, sve ste pokvarili! Promene u Ligi 1, šampionska trka, borba za Evropu, opstanak...

Monakova simpatična klinčarija u odbrani titule, Marselj sa stabilnim finansijama, Marselo Bijelsa u Lilu, Klaudio Ranijeri u Nantu...

Veličina slova A A A

Taman kada se mislilo da će prvenstvo Francuske biti nikad uzbudljivije vlasnici Pari Sen Žermena su rešili da se uhvate za džep...

Monakova simpatična klinčarija u odbrani titule, Olimpik Marselj sa stabilnim finansijama, Marselo Bijelsa u Lilu, Klaudio Ranijeri u Nantu... Slutilo je da će se drama u punom obimu vratiti u prvenstvo Francuske. I onda su bogati šeici sa Bliskog istoka odlučili da običnom narodu pokažu šta znači kad se rodiš na nafti. Dok je šampion morao da prodaje najbolje igrače, Naser al Kelaifi je zavukao ruku u džep i izvadio 222.000.000 evra za Nejmara.

U trenutku dok pišemo ovaj tekst, Brazilac je još član Barselone, ali sa 90 odsto šansi da u narednim danima promeni fudbalsku mapu Evrope i po opštem mišljenju presudi šampionsku trku u Ligi 1 i pre no što je počela. No, hajde ipak da vidimo kako bi sve to moglo da izgleda...

ŠAMPIONSKA TRKA

S Danijem Alvesom i Nejmarom, dokazanim pobednicima, PSŽ će imati ekipu za dva koplja jaču od konkurencije. Pa čak i ako bude morao da proda Bleza Matuidija, Serža Orijea ili čak i Anhela di Mariju, ne bi li očistio papire pred Uefom. I bez Nejmara imaju ubedljivo najjači tim, sa njim titula ne bi smela da izostane. Ako neko i može da ih makar izazove na crtu, to je i dalje Monako, ali bez Bernarda Silve, Tijemuea Bakajoka i Benžamina Mendija – svi se preselili u Premijer ligu – šanse se mere promilima. A i pitanje je da li će Kneževi uspeti da spreče još neki odlazak s obzirom da su se najveći evropski klubovi ustremili i na ostale igrače, posebno na Kilijana Mbapea i Tomu Lemara.

BORBA ZA EVROPU

Treće mesto znači i kvalifikacije za Ligu šampiona, a tu je već konkurencija mnogo žešća s obzirom na to da se predviđa da su prve dve pozicije rezervisane za PSŽ i Monako. Prošle sezone treća je bila Nica, ali kako na Azurnoj obali nemaju toliko dubok igrački kadar ovoga puta se ne očekuju toliko dobri rezultati, posebno imajući u vidu odlaske Rikarda Pereire, Pola Bajsa i Junesa Belande, te najavljenu selidbu Dalbera Enrikea u Inter. Olimpik Marselj je sada favorit za tu treću poziciju. Florijan Tovan, Luiz Gustavo, Valer Žermen i Adil Rami trebalo bi da prošle sezone histeričnom timu donesu malo stabilnije rezultate. Odmah iza njih je imenjak iz Liona, ali je veliko pitanje kako će Bruno Ženesio uspeti da nadoknadi odlazak pre svih Aleksandra Lakazeta, ali i Korentina Tolisoa, Maksima Gonalona i Matjea Valbuene.

Iz senke svoju šansu čeka i Lil, mada je utisak da su ostali klubovi počeli da isisavaju novac novog gazde Doga Žerara Lopeza. Na pojačanja je potrošeno 65.500.000 evra, iako nisu baš svi uvereni da toliko vrede Brazlci Tijago Maja, Luiz Arauho i Tijago Mendes, te krilo Nikoa Pepe, desni bek Kevin Malki i štoper U21 reprezentacije Portugalije Edgar Ije. Potencijalno iznenađenje mogao bi da predstavlja Bordo, ali samo ako pronađe pravog špica. Možda i Ren sa 17.000.000 evra plaćenim Ismailom Sarom.

BORBA ZA OPSTANAK

Troa je prvi favorit za ispadanje, a odmah tu su i Amijen, Dižon, Kaen, Mec, nešto ispred povratnik u elitno društvo Strazbur. Veoma je teško tu izvesti neki poseban zaključak, jer su to ekipe koja jedna drugoj prilično sliče, a u tvrdom prvenstvu kakvo je francusko nekoliko dobrih rezultata u seriji može da napravi veliku razliku. U oba smera, zbog čega mnogi smatraju da će i Nant biti u problemu, jer iako je dovođenja Ranijerija odličan marketinški potez sasvim je neizvesno da li će on uspeti da ponovi rezultate Serža Konseisaa. Portugalac je u decembru preuzeo ekipu u zoni ispadanja i doveo je do sedme pozicije, ali je zov Porta bio previše primamljiv. A ovog leta Nant je bio prilično tih na tržištu.

PROMENE U LIGI 1

AMIJEN

Došli: Bodmer (Gengan), Bue (Dankerk), Kakuta (Hebei), Labo (Monako), Sisoko (Anže), Talal (Anže), Fuano (Atalanta), Domp (Standard Lijež), Barađi (slobodan igrač).

Otišli: Kamara (Fulam), Suma (Makabi Petah Tikva), Fonten (Red Star FC), Lefor (Kevili), Ekmajer (Erbije), Ba (Laval), Mamilon (Kevili), Kalve (slobodan igrač). Talo (Lil).

ANŽE

Došli: Kriveli (Bordo), Kulibali (Bastija), Gijom (Lil), Fulđini (Valensijan), Pujo (Nansi), Sis (Valensijan), Kanga (Pariz), Visa (Laval), Mutombo (Bastija).

Otišli: Pepe (Lil), Dijediu (Bristol Siti); Sisko (Amijen), Burilon (Šatero), Mutombo (Orlean), Visa (Ajačio), Dore (Klermon), Serin (Dankerk), N'Doje (Birmingem), Martinez (Strazbur), Nvakaeme (slobodan igrač), Sai (slobodan igrač), Traore (slobodan igrač), Karanović (slobodan igrač), Traore (slobodan igrač), Bamba (Sent Etjen), Berigo (Monpelje).

BORDO

Došli: Sabali (PSŽ), Leraže (Zulte), Jovanović (Zenit), Mendi (Gengan), Kostil (Ren), Pelenar (Pariz), Soni (Po).

Otišli: Una (Napoli), Kriveli (Bastija), Pablo (Korintijans), Palo (Nant), Menez (Antalija), Gilber (Kaen), Jambere (Dižon), Romil (Valensijan), Soni (Perelada), Bernardoni (Klermon), Belaj (slobodan igrač), Traore (slobodan igrač).

KAEN

Došli: Điku (Bastija), Peters (St. Trojden), Gilber (Bordo), Sanko (Gengan), Mbeng (Dijambar), Samba (Olimpik Marselj), N'Kololo (Laval), Kuaku (Nim), Le Žonkur (Avranš).

Otišli: Makengo (Nica), Adeoti (Okser), Jusuf (Kasimpaša), Sane (Okser), Aladur (Šatero), Role (Bulonj), Melbrank (penzija), Dešato (slobodan igrač), Seube (penzija), Jaija (slobodan igrač).

DIŽON

Došli: Lauta (Lorijan), Said (Ren), Hambere (Bordo), Masuem (Pariz), Sliti (Lil), Žano (Lorijan), Mauri (Kevili), Benet (Avranš).

Otišli: Dionu (Sent Etjen), Melu (Nica), Lotije (Eupen), Sarabajrus (Kolomije), Bazilio (Rodez), Abdelamid (Rems), Rivije (slobodan igrač), Marten (Lil).

GENGAN

Došli: Piri (Brondbi), Kamara (Derbi), Tabanu (Svonsi), Tiram (Sošo), Eboa (Pariz), Kajar (Klermon), Rebošo (Benfika), Traore (Šatero), Angua (Revolušn), Ačabar (Kevili).

Otišli: Mendi (Bordo), Sanko (Kaen), De Pauv (Zulte Varegem), Bodmer (Amijen), Traore (Šatero), Salin (Sporting Lisabon), Givarš (Konkarnu), Livola (Bulonj), Levek (PAOK), Lematr (slobodan igrač), Eri (slobodan igrač), Martine (slobodan igrač), Marsel (Benfika).

LIL

Došli: Maja (Santos), Arauho (Sao Paulo), Pepe (Anže), Mendeš (Sao Paulo), Malki (Sent Etjen), Edgar Ije (Belenenseš), Džeka (Braga), Kažu (Santos), Balo Ture (PSŽ), Bukolda (Monako), Dabilas (Monako), Jakubeč (Spartak Trnava), Ponse (Roma), De Previj (Ostende), Kofi (Mimoza), Marten (Dižon), Talo (Amijen), Gijom (Strazbur), Nanži (Bastija).

Otišli: Mejte (Zulte Varegem), Korčija (Sevilja), Gijom (Anže), Arauho (Gazelek Ajačio), Kone (Rems), Sliti (Dižon), Mavuba (Sparta Prag), Bute (Muskron), Gabrijel (Troa), Berija (penzija), Baša (slododan igrač), Suncu (Šangaj Šenhua), Lopes (Monako), Kišna (Lacio).

LION

Došli: Traore (Čelsi), Dijaz (Real Madrid), Marselo (Bešiktaš), Mendi (Avr), Marsal (Benfika), Tete (Ajaks), Nganioni (Brest), Grenije (Roma), Del Kastiljo (Burg en Bres).

Otišli: Lakazet (Arsenal), Toliso (Bajern Minhen), Mamana (Zenit), Gonalon (Roma), Ribus (Lokomotiva Moskva), Valbuena (Fenerbahče), Gaspar (Monako), Žale (Nica), Mateta (Avr), Kalulu (Sošo), Perin (Orlean), Kremen (Gazelek Ajačio), Gezal (slobodan igrač).

MARSELJ

Došli: Tovan (Njukasl), Luiz Gustavo (Volfzburg), Žermen (Monako), N'Žije (Totenhem), Rami (Sevlja), Mandanda (Kristal Palas), Okampos (Đenova), Andonijan (Verija).

Otišli: Rekik (Herta), Samba (Kaen), Fabri (Brest), Kauj (Troa), Sparanja (Boavista), Rabijar (Bezije), Aloe (Valensijan), Tuloma (Timbers), Abu Dijabi (slobodan igrač), Mašaš (Tuluz), Iseka (Anderleht), Gomis (Svonsi), Vankur (Roma).

MEC

Došli: Poble (Kalon), Borndro (Tubiz), Džalou (Dženerejtšn Fut), Ru (Sent Etjen), Nijane (Dženerejšn Fut), Nijakate (Valensijan), Ikaunijeks (Liepaja), Dijalo (Brest), Tusai (Sereng), Umar Gonzales (Epinal).

Otišli: Sar (Ren), Manđek (Sparta Prag), Oberhauzer (Platanijas), Saki (Okser), Milan (Verakruz), Larije (Avranš), Der (slobodan igrač), Sinjorino (slobodan igrač), Dijabate (Osmanli), Erdinč (Hanover).

MONAKO

Došli: Tilemans (Anderleht), Kongolo (Fajenord), Mejte (Zulte Varegem), Mbula (Barselona), Benaljo (Volfzburg), Benaser (Nansi), Dijara (Serkl Briž), Traore (Sporting Hihon), Lopes (Lil), Sen Maksimin (Bastija), Dijas (Rio Ave), Traore (Rio Ave).

Otišli: Mendi (Mančester Siti), Bernardo Silva (Mančester Siti), Bakajoko (Čelsi), Žermen (Olimpik Marselj), Dijalo (Majnc), Žan (Tuluz), Dirar (Fenerbahče), Gaspar (Serkl Briž), Meksik (Serkl Briž), Elderson (Sivaspor), De Sanktis (penzija).

MONPELJE

Došli: Lekomt (Lorijan), Sio (Ren), Mendeš (Ren), Agilar (Okser), Ikon (PSŽ), Porsan Klemon (Olimpik Marselj), Piriz (Ahmat Grozni), Berigo (Anže).

Otišli: Munije (Hadersfild), N'Diaje (Avranš), Žurden (Nansi), Lovet (Lusitanos), Marvo (Gazelek Ajačio), Deplanj (Troa), Mongongu (slobodan igrač), Sila (Ren).

NANT

Došli: Tatarušanu (Fjorentina), Paloa (Bordo), Kajembe (Porto), Čidozije Avazijem (Porto).

Otišli: Harit (Šalke), Riju (Alanja), Viskarondo (Troa), Aristegujeta (Karakas), Pardo (Olimpijakos), Oliveira (Porto).

NICA

Došli: Makengo (Kaen), Melu (Dižon), Tameze (Valensijan), Žale (Olimpik Lion).

Otišli: Kadi (Kevili), Onora (Klermon), Bajs (Malaga), Benrama (Šatero), Hasen (Šatero), Obadi (slobodan igrač), Boseti (slobodan igrač), Konstant (slobodan igrač), Pereira (Porto), Belanda (Dinamo Kijev), Donis (Juventus).

PARI SEN ŽERMEN

Došli: Berćiće (Real Sosijedad), Dani Alves (Juventus), Baebek (Peskara).

Otišli: Ogusten (Lajpcig), Sabali (Bordo), Ikone (Bordo), Sirigu (Torino), Maksvel (penzija).

REN

Došli: Sar (Mec), Muasa (Nansi), Borigo (lans), Brandon (Majorka), Traore (Rems), Dijalo (Rize), Ribelin (Pariz), Lamonž (Avr), Erasmus (Lans), Kulibali (Sedan), Sila (Monpelje).

Otišli: Sio (Monpelje), Said (Dižon), Pedro Mendeš (Monpelje), Fernandes (Ajntraht Frankfurt), Kostil (Bordo), Poa (Orlean), Lenjani (Sion), Arman (penzija), Kalulu (Olimpik Lion).

SENT ETJEN

Došli: Dioni (Dižon), Dijuse (Empoli), Janko (Seltik), Bamba (Anže), Luj (Laval).

Otišli: Malki (Lil), Mopaj (Brrentford), Lemon (Lorijan), Kone (Strazbur), Poloma (Okser), Žoržinjo (Šaves), Nolan Ru (Mec), Pinjeiro (slobodan igrač), Veretu (Aston Vila), Seve (Njukasl).

STRAZBUR

Došli: Martin (Betis), Saidi (Kardif), Kamara (Tur), Lala (Lans), Korne (Sent Etjen), Da Kosta (Valensijan), Martinez (Anže).

Otišli: Sad (Lorijan), Belameur (Avranš), Puje (Kretej), Dos Santos (Valensijan), Kante (Martig), Butaib (Malatja), Benkaid (Orlean), N'Doje (Tur), Šmithajsler (slobodan igrač), Mareste (slobodan igrač), Granjik (slobodan igrač), Gijom (Lil).

TULUZ

Došli: Žan (Monako), Jaja Sanogo (Arsenal), Kauzak (Bastija), Forte (Avr), Mašak (Olimpik Marselj).

Otišli: Brajtvajt (Midlzbro), Dumbija (Dinamo Zagreb), Pešić (Crvena zvezda), Furman (Visla Plok), Treho (Rajo Valjekano), Žesi Pi (Brest), Spajić (Anderleht), Veškovac (slobodan igrač), Sirije (penzija), Akpa Akpro (slobodan igrač), Ninkov (slobodan igrač), Lukebakio (Anderleht), Musavu King (Udineze).

TROA

Došli: Pele (Brest), Kaui (Olimpik Marselj), Viskarondo (Nant), Deplanj (Monpelje), Gabrijel (Lil), Belugu (Lorijan), Kaje (Grenobl).

Otišli: Šavijer (Valensijan), Johan Marsijal (Makabi PT), N'Diaje (slobodan igrač), Rinkon (slobodan igrač), Hamzui (slobodan igrač), Grandel (penzija).

* NAPOMENA: Prelazni rok traje do 31. avgusta

FRANCUSKA 1 2017/2018.

Tim - Trener - Vrednost tima

Pari Sen Žermen - Unai Emeri - 484.650.000

Monako - Leonardo Žardim - 251.800.000

Lion - Bruno Ženesio - 137.650.000

Marselj - Rudi Garsija - 134.900.000

Nica - Lusijen Favr - 109.200.000

Bordo - Žoselin Guvernek - 67.500.000

Sent Etjen - Oskar Garsija - 64.550.000

Tuluz - Paskal Dupraz - 57.700.000

Lil - Marselo Bijelsa - 58.890.000

Monpelje - Mišel der Zakarjan - 47.000.000

Nant - Klaudio Ranijeri - 45.400.000

Ren - Kristijan Gurkuf - 44.850.000

Anže - Stefan Mulen - 38.650.000

Gengan - Antoan Kumbuare - 37.000.000

Kaen - Patris Žaran - 33.750.000

Dižon - Olivije Daloljo - 31.000.000

Mec - Filip Hinšberger - 28.450.000

Troa - Žan Luj Garsija - 21.650.000

Strazbur - Tijeri Lorej - 16.800.000

Amijen - Kristof Pelisije - 14.600.000

* Procenjena tržišna vrednost tima na sajtu Transfermarkt

FRANCUSKA 1 – 1. KOLO

Petak

20.45 Monako - Tuluz

Subota

17.00 Pari Sen Žermen - Amijen

20.00 Mec - Gengan

20.00 Monpelje - Kaen

20.00 Lion - Strazbur

20.00 Sent Etjen - Nica

20.00 Troa - Ren

Nedelja

15.00 Lil - Nant

17.00 Anže - Bordo

21.00 Marselj - Dižon

(FOTO: Action Images)