Selektor Argentine: Vidim Mesija kako pobeđuje Nemce u finalu Mundijala! Ikardija ne zovem zato što ne igra timski

„Dibala se oseća nebitnim u reprezentaciji“, kaže Edgardo Bauza

Argentina nije uspela prošli put. Iako su je mnogi videli na vrhu sveta. Neće Gaučosi odustati. Neće ni njihov selektor Edgardo Bauza tek tako da se preda.

Zato, optimistički gleda ka Rusiji i predviđa da će njegova selekcija da se popne na vrh sveta narednog leta.

„Zamišljam finale. Recimo, protiv nekog evropskog tima. Na primer, Nemačke. I vidim Mesija na pobedničkom postolju. Želim da Leo postane nacionani heroj, tako što će podići Zlatni globus“, rekao je Bauza uoči nastavka južnoameričkih kvalkifikacija za Prvenstvo sveta.

Posle 12 kola, Argentinci su na petom mestu, koje vodi u baraž, ali od velikih planova ne odustaju. Baš kao ni njihov selektor.

„Ne znam šta bih radio posle SP-a ako na njemu pobedimo. Budemo li uspešni u Rusiji to će biti savršen dodatak mojoj karijeri, jer se na teritioriji Južne Amerike osvojio sve“.

Bauza je rekao da će na Mundijal sigurno voditi Paola Dibalu, iako napadač Juventusa trenutno ima epizodnu ulogu u reprezenatciji.

„Pozvaću ga prvog na spisak. Vidim da se sad oseća nebitnim u državnom timu, ali za dve, tri godine biće Paolo neverovatan igrač i ja želim da budem uz njega, da mu pomognem“.

S obzirom na paklenu konkurenciju u napadu, Mauro Ikardi nikako da dobije poziv selektora, iako rešeta mreže u Seriji A. To, zasad, nije dovoljno.

„Reč je o dobrom realizatoru, ali Ikardi nije igrač koji bi doprineo timskoj igri Argentine. U tom pogledu Lukas Prato (iz Sao Paula, op. au) je najbolji, međutim on ne daje golove kao što to čini Iguain. Da pojasnim, Ikardi je opasan u poslednjoj trećini terena, ima ogromno samopouzdanje zbog datih golova, ali nam ne bi pomogao u zadržavanju lopte. Još ne znam da li ću ga zvati za derbi sa Brazilom, 9. juna”, kao da se dvoumi Edgardo Buza.

(FOTO: Action images)