Selektor Hrvatske pred žreb: Ne bih voleo Srbiju, za njih smo uvek ogroman motiv

„Protiv nas bi imali veliki naboj. Neka nas Srbija mimoiđe na žrebu", rekao je Dalić

Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je da be bi voleo da na sutrašnjem žrebu za Mundijal njegova selekcija za rivala u grupi dobije Srbiju.

"Srbija je kvalitetna reprezentacija koja ima izuzetan broj kvalitetnih igrača iz jakih evropskih klubova. Ne samo to, Hrvatska njima predstavlja ogroman motiv, protiv nas bi imali veliki naboj. Ne, to zaista ne bih želeo. Neka nas Srbija mimoiđe na žrebu“, rekao je Dalić za Sportske novosti.

Žreb će se održati sutra od 16 sati u Moskvi, Hrvatska je u drugom, a Srbija u četvrtom šeširu. U jednoj grubi mogu da se nađu maksimalno dve evropske selekcije.

„Nama je cilj da prođemo grupu! Da bismo to ostvarili, moramo dobiti dve utakmice. To je računica, to je to, pa neka dođe u ždrebu ko god hoće. Znate da sam do sada uvek govorio iz srca, iskreno, pa tako govorim i sada. Nema tu nikakvih spekulacija ili skrivanja istine, ali zaista nemam nikakvih želja. Samo želim da ispunimo cilj i prođemo grupu“, dodao je Dalić.

