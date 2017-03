Selektor Muslin objasnio zašto Sergeja nema na spisku: Nadam se da će napredovati! Zvaću ga kad budem smatrao da je potreban

Zanimljiva anegdota sa prvog okupljanja reprezentacije pod vođstvom iskusnog stručnjaka

Lacio danas. To je Ćiro Imobile da daje golove. I Sergej Milinković Savić. Da gazduje veznim redom. Naš vezista blista u drugoj sezoni na Olimpiku, igra redovno, „hapsi“ rivale po Seriji A, učestvuje u izgradnji napada, novinari ga opasibaju komlimentima, čelnici kluba osluškuju ponude iz Engleske, ali...

Kao da nešto nedostaje. Možda poziv u A reprezentaciju Srbije, gde bi nekadašnji prvotimac Vojvodine dobio šansu da se pokaže i u kvalifikacijama za Prvenstvo sveta.

Upravo ovo poslednje interesovalo je i studente Fakulteta za sport i fizičku kulturu, tokom posete selektora Orlova Slavoljuba Muslina. Idealna prilika da se otvori jedna od tema koju ljubitelji fudbala zapodenu van stadiona.

„Svi mi igrešimo svakog dana. Nadam se da će Milinković Savić napredovati i da ću ga jednog dana zvati, kad budem smatrao da nam je potreban. Nadam se da će budući rezultati potvrditi da sam napravio pravi izbor“, istakao je Muslin, gost na poziv profesora Aleksandra Jankovića.

Istovremeno, prokomentarisao je poslednji spisak za gostovanje u Gruziji, 24. marta. Na njemu nema Milinković Savića, koji je, ipak, u mladoj reprezentaciji.

„U Srbiji ima šest miliona selektora, svakog interesuje zašto je pozvan ovaj, a ne onaj. Rekao sam im da je to moj izbor“, rekao je, između ostalog, iskusni stručnjak, a prenosi Sportski žurnal.

Preričao je selektor i anegdotu sa prvog okupljanje reprezentacije, kad je i pozvao Sergeja Milinkovića Savića, ali ga zajedno sa Ademom Ljajićem oslobodio obaveza u državnom timu, pred gostovanje Rusiji u Monte Karlu, juna prošle godine.

„Kada smo se sastali prvi put pred prijateljske utakmice, taj mladi igrač nije igrao ni na jednoj od njih. Pozvao sam ga i rekao sam: „Ne vidim te u odnosu na poziciju koju igraš. Izmenili smo sistem igre, ne mogu da te uklopim. ’Ajde ti mi sad kaži šta možeš ovde da igraš”. On me je gledao, i nije mogao da mi kaže. I on mi je rekao: „Hvala vam, prvi put da mi je neko rekao zašto ne igram”. Odgovorio sam mu: „Nemam razloga da te lažem, pozvao sam te, jer smo igrali tri prijateljske utakmice i hteo sam da vidim što više igrača”, jer nisam mnogo znao. Znao sam ove što igraju u inostranstvu, ove mlađe manje, jer nisam bio u Srbiji dugo godina. Nije bilo razloga da i njemu ne dam šansu, i bilo mi je stvarno teško da ga stavim. I bio sam iznenađen da mi je to rekao da mu je neko prvi put rekao u istinu“, predočio je Slavoljub Muslin.

O PRIJOVIĆU KAD SE OPORAVI

Studente je interesovalo i da li će Aleksandar Prijović, novi napadač PAOK-a, dobiti šansu kad se oporavi od povrede ramena. Odnosno, da li će u međuvremenu biti otklonjena administrativna dilema da li posle mlade reprezentacije Švajcarske ima pravo da igra za seniore Srbije.

„Nismo se čuli posle povrede. Bilo bi još gore da sam ga pozvao i da se povredio u reprezentativnom dresu. Nadam se da ćemo imati jasniju sliku do sledećeg okupljanja da li može da igra. Želim mu da se što pre oporavi“, dodao je Muslin.

