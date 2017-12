Seljaci slavnog imena ne zaboravljaju!

Karaiskakis spreman da se osveti Trikali za poraz u poslednjem kolu pre dve sezone, kada nije izborio promociju

Biće čupavo u Arti. Malo mesto u Epiru biće poprište novonastalog rivalstva između mlađanog Karaiskakija i Trikale, nastalog pre dve sezone u trećoj ligi. Iako je Karaiskaki vodio tokom čitavog toka sezone, imao najbolji napad i najčvršću odbranu u ligi, poražen je kod kuće upravo od Trikale u poslednjem kolu, koja je tako preuzela čelnu poziciju i overila vizu za drugi rang. Bio je to najteži poraz za petogodišnji tim sa istoka Grčke, ali se on on njega uspešno oporavio. Dve godine kasnije ovi rivali su ponovo u istom rangu.

Ako se i igrački kadar domaćina u proteklom periodu promenio, navijačka baza nije. Možda novajlijama nije važan okršaj sa Trikalom, ali pristalicama Karaiskakisa - tima koji je ime dobio po grčkom vojskovođi i lideru u ratu za nezavisnost - jeste. Između ostalog, baš pre dve sezone navijači Trikale prozvali su ih Seljacima, aludirajući na varošicu iz koje dolaze. Sada, fanove Karaiskakisa tako svi oslovljavaju...

E, sad, malo o formi... Karaiskakis ne voli da deli bodove. Kod kuće je ostvario maksimalan učinak na tri dosadašnja meča, dok u gostima ima trijumf uz tri neuspeha. Na njegovim susretima u proseku pada 2,14 golova, a na susretima Trikale samo 1,14. Gosti su posle dva poraza na stratu zaređali sa pet mečeva bez poraza i trenutno su u sigurnoj zoni. Jedan od glavnih aduta je Nemanja Tomić, bivši as Partizana i Genčlerbirligija, koji je na prošlom meču u pobedi nad Apolonom iz Larise bio dvostruki strelac.

Za domaće neće igrati povređeni prvi golman Melkas, standardni štoper Teologu i napadač Evangelu, dok u redovima gostiju ne igraju srpski vezisti Miloš Jokić i Kristijan Miljević.

