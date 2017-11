Semjuels: Gde je moja plata?! (FOTO)

"Loš sam čovek zato što imam m..a i ne dozvoljavam da iko priča protiv mene. Imate jedan život i ako ne stanete za sebe ljudi će vas pregaziti. Koga treba da pitam za svoju prvu platu", pita se centar Partizana

Veličina slova A A A

Strasti su se ozbiljno uzburkale u Humskoj 1. Nedugo pošto je deo navijača ismevao igrače Partizana povicima "Defence, defence (odbrana, odbrana)", onda i poručio treneru Miroslavu Nikoliću da ide iz kluba, centar Samardo Semjuels zapalio je vatru na društvenim mrežama.

Momak sa Jamajke, inače od ranije poznat po nekonvencijalnom ponašanju i govoru bez dlake na jeziku, imao je prethodne noći, ali i jutra ozbiljnu prepirku sa svojim pratiocima, gde je napisao mnoge stvari, otvoreno.

Semjuels se, između ostalog dotakao pitanja - gde je njegova plata?

"Dobro jutro svima ("Top of the morning" je irska varijacija pozdrava). Blagosloven sam jer sam dočekao još jedno. Čuvajte svoju sreću. Ratnik sam za svoju porodicu, ratnik sam za one koji me podržavaju", započeo je Semjuels, pa nastavio direktno:

"Ovo je moj drugi tim ove sezone, možda sam ja problem? Još nisam dobio nijednu platu, a mene nazivaju problemom. Zamislite da igrate s osmehom i srećom, a ne dobijate platu. A na sve to još vas i ne poštuju... Mnogo volim košarku, ali definitivno moram da otkrijem još nešto čoveče..."

U dahu je nastavio:

"Loš sam čovek zato što imam m..a i ne dozvoljavam da iko priča protiv mene. Imate jedan život i ako ne stanete za sebe ljudi će vas pregaziti. Koga treba da pitam za svoju prvu platu? Jer, ovo više nije zabava, nego biznis", stoji u poruci Samarda Semjuelsa.

Semjuels je prethodno uspeo da potkači i trenera Miroslava Nikolića.

"Sinoć je bila loša utakmica za nas jer je trener mislio da je bolje da sedim na klupi i gledam. Hvala… Zašto uvek ja? Nadam se da će sledeća godina biti bolja".

Na sve to Semjuels je pomenuo i koleginicu televizije Sport Klub, koja je radila svoj posao u dvorani Aleksandar Nikolić pre, tokom i posle utakmice sa Albom, uz nepristojan komentar.

"Inače ne dajem izjave ženama, jer znate već šta".

Samardo, treba da te je sramota!

(FOTO: Star Sport)