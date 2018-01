Sent Galen pumpa cenu Aleksiću: Sad traži i procente

Druga ponuda obrazloženje takvog postupka

Danijel Aleksić je rekao DA, ali to je samo prvi, pa recimo i lakši deo posla do ostvarenja ideje čelnika Crvene zvezde. Drugi i za naše finansijske uslove po pravilu teži deo zadatka je zadovoljavanje apetite klubova prodavaca, a Sent Galen je Zvezdi upravo dodatno otežao posao.

Naime, prema informacijama MOZZART Sporta Švajcarci su podstaknuti navodnim dobijanjem druge ponude za 26-godišnjeg ofanzivca rešili da podignu ulog. Beogradski crveno-beli isprva su se nadali da bi sve mogli da završe sa obeštećenjem od oko 500.000 evra, ali se osokoljena tom novom ponudom uprava Sent Galena dosetila da bi mogla dobro da zaradi i ako bi zadržala deo procenata od naredne prodaje.

Konkretno 20 odsto od naredne prodaje, a jasno je da bi, pod uslovom da se Aleksić snađe u Ljutice Bogdana, taj deo mogao da bude sasvim solidan bonus u kasi švajcarskog kluba.

Istina, Aleksić je kroz karijeru uglavnom menjao klubove bez obeštećenja - samo je Đenova Vojvodini platila 2.250.000 evra - ali ne računajući te početke u Novom Sadu nikada nije ni igrao ovako dobar fudbal.

U prvoj sezoni u Švajcarskoj postigao je 12 golova, u drugoj nije bio tako efikasan i stao je na koti od samo tri pogotka, za prvih šest meseci ove treće već šest puta je u prvenstvu tresao protivničke mreže i jedan je od dvojice najboljih strelaca Sent Galena.

Nije naravno uvek lako preneti formu iz jedne sredine u drugu, ali na osnovu svega viđenog u poslednje vreme imaju u Zvezdi razloga da misle da bi Aleksićev povratak u srpski fudbal bio svojevrstan bingo.

Uostalom, ovog leta im se višestruko isplatilo dovođenje Vujadina Savića, Filipa Stojkovića, Branka Jovičića, Nenada Krstićića, Milana Borjana… Sportski direktor Zvezde Mitar Mrkela zna ga još iz mlađih reprezentativnih selekcija. Verovatno bolje nego bilo ko drugi. I baš Mrkela insistira na Aleksićevom dovođenju.

Piše: Darjan Nedeljković;

Foto: Youtube, printscreen.