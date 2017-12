Senzacija u Istanbulu! Žalgiris srušio Fenerbahče

Gosti u dramatičnoj završnici savladali ekipu Željka Obradovića - 90:89

Velika senzacija u Istanbulu! Žalgiris je u Ulker Areni savladao favorizovani Fenerbahče i došao do sedme pobede u Evroligi, čime je potvrdio da se na sastav Šarunasa Jasikevičujusa mora ozbiljno računati kada je u pitanju visok plasman u ovoj sezoni – 89:90 (24:16, 18:25, 22:22, 25:27).

Rezultatska klackalica je trajala bukvalno tokom čitave utakmice. U istoj jednoj četvrtini se išlo od plus 10 za domaćina, do plus šest za goste, ali se na konačnu prevagu čekalo sve do poslednjih sekundi utakmice. Tada su umešniji bili gosti, mada će Željko Obradović sasvim sigurno još jednom imati velike zamerke na račun sudija, koje su donele nekoliko konfuznih odluka u poslednjim trenucima meča. Jedna koja je direktno uticala na rezultat bila je nesportska lična greška za Brdlija Vonamejkera, koja je izbacila iz ritma domaći tim, pa je nakon toga tačku na meč stavila trojka Arturasa Milaknisa.

A sve vreme u je u Istanbulu delovalo da ekipa Šarunasa Jasikevičijusa može do podviga. Žalgiris je delovao koncentrisano i fokusirano, gosti nisu padali ni kada domaćin u samoj završnici imao pet poena prednosti (85:80), već naprotiv, utakmicu su završili serijom 10:4 i stigli do zaslužene pobede.

Kevin Pangos je pogodio četiri trojke iz pet pokušaja i utakmicu završio sa 22 postignuta poena. Kod domaćina je 20 dao Veseli, a jedan manje Vonamejker.

EVROLIGA - 12. KOLO:

Četvrtak

Fenerbahče - Žalgiris 89:90

/Veseli 20 - Pangos 22/

20.00: (2,55) Bamberg (14,50) Olimpijakos (1,60)

20.00: (2,05) Unikaha (13,50) Himki (1,90)

20.45: (1,50) Real Madrid (14,50) Barselona (2,85)

Petak

18.30: (1,15) CSKA (20,00) Makabi (6,00)

18.30: (1,80) Efes (14,50) Baskonija (2,15)

20.15: (1,17) Panatinaikos (20,00) Armani (5,50)

20.30: (1,35) Valensija (16,00) Zvezda (3,50)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama