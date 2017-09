Senzacija u Njujorku: Pre mesec dana 957. na WTA turu, sada šampionka Ju-Es Opena!

Amerikanke dominiraju ženskim tenisom

U muškom tenisu nema ih nigde, ali u konkurenciji dama niko ni da im priđe. Deceniju i kusur WTA turom su dominirale Serena i Venus Vilijams, a sada je red došao da štafetu preuzmu njihove naslednice. Sloun Stivens je najavila velike domete osvojivši svoj prvi grend slem turnir pošto je u finalu Ju-Es Opena za samo 61 minut savladala zemljakinju Medison Kiz sa 6:3, 6:0!

Koliko je to veliki uspeh najbolje svedoči to što je 24-godišnja teniserka sa Floride u januaru bila podvrgnuta operaciji stopala zbog čega nije mogla ni da hoda kako valja sve do maja, da bi se na teren vratila tek u julu. Bila je tada na tek 957. mestu na WTA listi, a do početka Otvorenog prvenstva SAD napravila je skok do 83. pozicije.

Sada je čeka veliki napredak, jer će već od sutra biti zvanično 17. teniserka na svetu.

"Sad mogu i u penziju", našalila se Stivensova posle meča.

Međutim, budućnost je tek pred njom. I pred američkim tenisom uopšte. Jer Stivensova je po mnogima najbrža teniserka na svetu, 22-godišnja Medisoon Kiz najjača na turu, tu negde u vrhu je i Koko Vandevej, dok se čekaju juniorke Kajla Dej (128. na WTA listi), Sofija Kene (139) i Kler Liju (295). Naravno, ne zaboravimo i najbolje plasirana 18-godišnja teniserka na turu: Ketrin Si-Si Belis.

Stivensova je, inače, postala prva američka osvajačica grend slema koja se ne preziva Vilijams još od 2002. kada je Dženifer Kaprijati bila najbolja u Melburnu.

I kao nagrada - ček na 3.700.000 dolara!

"Nisam imala predstavu da je to toliko novca. Pre neki dan sam videla da se za polufinale dobija 900.000. Bukvalno sam se umalo onesvestila", šalila se posle meča dobro raspoložena Sloun Stivens.

Nova junakinja ženskog tenisa.

