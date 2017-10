Serafan potpuno zbunjen: U trenutku sam mislio da će dvorana da se sruši! Ovo u životu nisam video

"Zašto bih se plašio? Uopšte mi nije smetalo. Ne mogu da kažem da me ovakva atmosfera plaši, kad me dodatno uzbuđuje i tera da igram bolje. I ja sam lud čovek, kao i ova atmosfera, tako da me ovako nešto ne može uplašiti"

Zadavao je iskusni Kevin Serafan velike muke svom mladom protivniku, ali i sunarodniku Matijasu Lesoru u prvom poluvremenu paklenog okršaja Crvene zvezde i Barselone, odlično čitao pik'n'rol situacije, stvarao sebi prostor u neposrednoj blizini koša i postigao nekoliko lakih poena. Ali kada je naišao na Milka Bjelicu, morao je da se preseli na klupu.

U drugom delu izostao je njegov učinak, ali jasno je da će iskusni francuski centar biti moćno Barselonino oružje u nastavku sezone. Ipak, protiv Crvene zvezde nije mogao da iskoristi pun potencijal.

Posle velike Zvezdine pobede i ozbiljne borbe u grotlu dvorane Aleksandar Nikolić Serafan je u razgovoru s novinarima istakao koliko je impresioniran atmosferom i nijednog trenutka nije krio šta misli.

"Atmosfera? Bila je potpuno luda, a navijači su dodali napetost koja se osetila praktično celu utakmicu. Znali smo šta nas čeka. Igrali smo već nekoliko utakmica zajedno, ali ovo je zaista bio pravi izazov za ceo tim. Bili smo dobri na kraju", rekao je Serafan i nastavio:

"U Barseloni imamo jako dobre navijače, koje mnogo volim, ali ovde je drugačije. Ovako nešto nisam u životu video. U jednom trenutku sam se uplašio da će se dvorana srušiti, da konstrukcija neće izdržati skakanje navijača i huk sa tribine. Opet, ne mogu da se žalim na naše navijače, koji su stvarno dobri".

Da li ste se vi uplašili same atmosfere?

"Ne, čoveče, zašto bih se plašio? Uopšte mi nije smetalo. Ne mogu da kažem da me ovakva atmosfera plaši, kad me dodatno uzbuđuje i tera da igram bolje. I ja sam lud čovek, kao i ova atmosfera, tako da me ovako nešto ne može uplašiti".

Da li ste razgovarali sa Lesorom pred utakmicu, kakvo vam je mišljenje izneo?

"Pričao sam s Lesorom nekoliko puta, rekao mi je kakva je energija ovde, ali verovatno ni on nije znao da je baš ovako. On upija tu energiju i dodatno ga jača".

Igrali ste dobro u prvom poluvremenu, ali ste u drugom delu na terenu proveli svega pet minuta. Zašto?

"Tako je odlučio trener. Na kraju, ja verujem u sve odluke koje donese trener. Pritom, Ante Tomić je bio vrlo dobar. Nemam ja problem s tim da budem na klupi, a ako mi trener kaže da nešto menjam, ili igram na isti način, ja ću ga poslušati".

Koji je razlog ovog poraza?

"Zvezda je vrlo dobro počela utakmicu, upila je energiju sa tribina i pogodila nekoliko teških i važnih šuteva. Kada su stigli do dvocifrene razlike, samo su je održavali praktično do kraja. Zvezda je vrlo dobar tim, ima jako dobre igrače. Tu je Milko koji je izneo veliki teret, a i ostali su ga odlično pratili. Mi moramo da naučimo nešto iz ovog poraza. Kada igraš na strani - teže je. Ovo je bilo jako dobro iskustvo za nas. Uspeli smo da se vratimo, ali nismo uspeli da prelomimo. Sada moramo da naučimo kako da napravimo sledeći korak u ovakvim uslovima".

Izgledalo je da bi Barselona mogla da okrene situaciju u svoju korist, ali je izostala prava defanzivna reakcija posle velikih pogodaka Milka Bjelice i Tejlora Ročestija.

"Moramo samo da se adaptiramo na pravi način. Imamo dobrog trenera, moramo da uradimo neke stvari bolje, morali smo da uradimo neke stvari bolje, to je to. Ovo je košarka, kada nešto izgubite na terenu, morate nešto i da uzmete. Zato moramo da naučimo one bitne stvari iz ove utakmice, da čitamo bolje pik'n'rol situacije, da pogađamo velike šuteve", zaključio je Serafan.

