Sergejov rimski raj: Lacio u Ligi šampiona, na Evropskom se ne plašimo nikoga!

Srpski reprezentativac Sergej Milinković Savić u postpunosti uživa u Rimu. Nalazi se u gradu koji mu pruža sve mogućnosti i klubu s visokim ambicijama, u kojem igra izuzetno važnu ulogu.

Sjajnu formu potvrdio je u nedelju protiv Atalante, kada je postigao jedan gol, a mogao je i još jedan. Ipak, bez obzira na to u svim italijanskim medijima je proglašen igračem utakmice.

"Pohvale uvek prijaju, ali i obavezuju. Protiv Atalante je bilo teško. Čvrsta i dobra ekipa. Primili smo rano gol, što nam je stvorilo dodatnu komplikaciju. Ali smo uspeli na vreme da izjednačimo i kasnije prekrenemo rezultat. Još mi se mota po glavi šansa koju sam imao na 2:1... Nisam dobro zahvatio loptu i umesto u mrežu otišla je iznad prečke. Na kraju je najvažnije bilo da smo ostvarili pobedu. Prvenstvo je dugo i naporno. Svaki bod je bitan, naročito kad igramo pred našim navijačima. Želimo mesto koje vodi u Ligu šampiona, ali nismo jedini sa tim ciljem", rekao je Milinković Savić u razgovoru za sajt Fudbalskog saveza Srbije.

Kraj sezone neće doneti odmor, već novu obavezu sa mladom reprezentacijom Srbije na Evropskom prvenstvu u Poljskoj.

"Mnogo toga smo prošli u kvalifikacijama. Imali smo utakmica u kojima smo prosto morali da pobedimo ili da ostvarimo pozitivan rezultat. Hoću da kažem da je naša generacija spremna na pritisak. Kada pričamo o rivalima, možda smo mogli da imamo lakšu grupu, ali smo mogli isto tako da imamo i teže rivale. Poštujemo sve tri selekcije, znamo da imaju kvalitet. Španci i Portugalci su sigurno među najjačim selekcijama Evrope. Makedonija takođe ima svoje ambicije. Prvi put učestvuje na završnom turniru i sigurno da će želeti da ostvari što bolji utisak. Poštujemo naše protivnike, ali ih se ne plašimo. Imamo razloga za samopouzdanje i dovoljno kvaliteta da se nadamo visokom plasmanu u Poljskoj".

U Rimu se oseća se maltene kao kod svoje kuće.

"Još nisam upoznao nekoga ko će vam reći nešto negativno u vezi s Rimom. Stvarno je super. Igram u sjajnom klubu u kojem su atmosfera i ambijent veoma profesionalni. Tu su sa mnom Fića i Baki, hrvatski golman Ivan Vargić sa kojim sam cimer u karantinu, Senad Lulić i Franjo Prce koji je pre nekoliko dana otišao na pozajmicu... Ima dosta mlađih fudbalera sa kojima se dobro razumem u priči i van terena. Često mi dolazi porodica, evo baš su tu nedavno bili majka i sestra, pa smo iskoristili malo mog slobodnog vremena da obiđemo Vatikan. Volim da odem do centra, da se prošetam do Fontane di Trevi, do Španskog trga, gde se nalazi jedan od mojih omiljenih restorana. Navikao sam se na Rim, lepo mi je ovde. Najiskrenije govoreći uživam u Večnom gradu", zaključio je Sergej Milinković Savić.

(FOTO: FSS.rs)