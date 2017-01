Sevale varnice u Ouklendu! Dobacivanja i preki pogledi... Durant rasturio Tandere uz rekord sezone, Vestbruk do 21. tripl-dabla (VIDEO)

Pre dva i po meseca - 39, prethodne noći - 40 poena!

Jasno je odavno da više nema ljubavi između Kevina Duranta i Oklahome, ali da li je zaista slučajnost da je Durantula dve najefikasnije partije ove sezone upisao baš protiv bivšeg kluba? Osim toga, Durant je pribeležio i prvu utakmicu sa 40+ poena otkako je obukao dres Golden Stejta, na šta je pridodao još 12 skokova u pobedi rezultatom 121:100. I, pritom, oborio rekord sezone postavljen baš protiv „svojih“ Tandera u novembru.

Nema ljubavi između Duranta i Oklahome, ali ni u odnosu Golden Stejtovog udarnika i Rasela Vestbruka. Ponovo su sevale varnice, bilo je dosta dobacivanja i prekih pogleda. Vestbruk je pokušao da iskali bes i donese Oklahomi slatku pobedu, ali u tome nije uspeo. Ono što jeste postigao jeste 21. tripl-dabl sezone sa 27 poena, 15 skokova, 13 asistencija. Ali i čak 10 izgubljenih lopti. To mu se dešava šesti put u karijeri (da ima 10+ izgubljenih lopti) i tako se izjednačio sa Džejsonom Kidom na prvom mestu u poslednje 34 godine!

Ne samo što je imao 10 „prodatih“ lopti, već je nasmejao Ameriku, ali i košarkaški svet jednom, vanvremenskom greškom u koracima. Šta li mu je bilo na pameti u ovim trenucima?

Russell Westbrook forgot about that whole "dribbling" thing



(via @_MarcusD2_) #OKCvsGSW pic.twitter.com/8nZP9412Yl