Should I stay or should I go?

Argentinac bi ostao do 2020. u Sitiju, ali se ne pita samo on

Serhio Aguero nije neko koga engleski mediji lako "uhvate" kada su izjave u pitanju, ali im je sada to pošlo za rukom.

Naravno - glavna tema razgovora je bila moguća promena kluba.

Dolazak Aleksisa Sančeza u Siti - da li sada ili na leto - je sve izvesnija stvar, tako da Aguero ima razloge da bude zamišljen.

Gvardiola je nedavno rekao da će Aguero sam odlučivati o svojoj sudbini, ali izgleda da se Argentinac plaši da ga Gvardiola ne istisne iz tima.

"Mislim da imam ugovor do 2020. Istina je da želim da odradim ugovor do kraja. Daću sve od sebe do kraja sezone i posle toga ćemo videti šta će biti sa mnom".

Da li želiš da ostaneš u Sitiju?

"Da, što se mene tiče - da. Moj plan nije da menjam klubove. Istina je da sam veoma srećan ovde, ali kao i uvek, klub ima poslednju reč", rekao je Aguero.

Šta misliš pod tim?

"Klub je jedini koji odlučuje, on donosi odluke, on kaže da li je vreme za ostanak ili rastanak. Uvažiću štagod da mi kažu".

