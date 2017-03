Simanić prijavljen za NBA draft

Boriša Simanić ove sezone nije imao previše minuta Crvenoj zvezdi, ali je jasno da se radi o velikom potencijalu. On će svoj talenat probati da predstavi NBA ekipama, a prema rečima Miška Ražnatovića mladi košarkaš Crvene zvezde naći će se na NBA draftu za 2017. godinu koji se održava 22. juna.

Pored njega tamo će biti i košarkaši Mega Leksa Kostja Mušidi, Alfa Kaba i Vlatko Čančar, a sve njih zastupa agencija Beo Basket.

Mušidi i Simanić će narednih dana imati prilikiu da se pokažu pred NBA skautima. Njih dvojica putuju u Portland, gde će biti deo Tima sveta na Najk hup samitu koji se održava 7. aprila.

Podsetimo, Rade Zagorac već trenira sa Memfisom gde se sprema za NBA ligu.

