Trener Atletika iz Madrida Dijego Simeone glavna je želja bogatog suvlasnika Evertona Farada Moširija da postane novi menadžer Karamela.

U klubu sa Gudisona su svesni da će to teško ići i da će morati da se potrude da ubede legendarnog Čola da im se pridruži. Argentinac je jedna od opcija koju bord direktora Evertona ozbiljno razmatra, a nakon što je Ronald Kuman smenjen prošle nedelje zbog slabih rezultata.

Nerkadašnji selektor Engleske Sem Olerdajs i aktuelni trener Votforda Marko Silva takođe su kandidati, kao i privremeni menadžer Dejvid Ansvort, koji je predvodio Karamele na poslednje tri utakmice. Ipak, Simeone je ubedljivo najzvučnije ime na listi i čovek koji je od 2011. godine do danas vodio Atletiko do titule šampiona Španije, Kupa kralja, trofeja Lige Evrope i dva finala Lige šampiona. Dakle, izuzetno uspešan.

Dobro obavešteni lokalni list Liverpul Eho piše da je Argentinac, koji je ranije izjavio da bi radio u Premijer ligi, zainteresovan za dugoročni projekat razvoja Evertona pod vođstvom Farada Moširija.

Međutim, list podvlači i da je 47-godišnji trener srećan u Madridu i da nema nameru da napušta Atletiko usred ove sezone pogotovo što je u septembru produžio ugovor do 2020.

"Još uvek smatram sebe mladim trenerom, pa verujem da je moguće da se preselim u Englesku. Postoji mnogo liga na svetu koji su veliki izazov za svakog trenera, ali su Premijer liga i Serija A posebne", izjavio je Simeone prošle nedelje.

To bi moglo da natera Moširija da odloži odluku o novom treneru do sledećeg leta i sačeka Simeonea, a da do tada tim nastavi da vodi Dejvid Ansvort.

