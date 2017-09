Simeone uzalud menjao trojicu napadača, nula na Mestalji

Madriđani drugi put u tri kola odigrali nerešeno...

Tri kola - dva kiksa! Tako glasi učinak madridskih klubova na startu novog šampionata! Realu je danas sa Bernabeua bod odneo Levante (1:1), a Atletiko nije mogao do celog plena na Mestalji - 0:0. Valensija je tako posle Kraljevića u 2. rundi, sada ukočila i njihovog najvećeg rivala...

Atletiko je bolje započeo utamicu, agresivnije, stavljajući do zanja domaćinu da napada tri boda, ali kako je vreme odmicalo Marselinjovi Slepi miševi sve su lakše izlazili na kraj sa navalom gostiju. Najviše kod gostiju pokušavao je Lusijano Vijeto, no ni on niti njegov kolega iz vrha napada - Anhel Korea nisu uspeli da zatresu mrežu Brazilca Neta.

Nezadovoljan kako su njegovi najofanzivniji igrači pretili domaćinu Dijego Simeone je već do 70. minuta izmenio trojicu igrača - Karaska. Vijeta i Koreu, međutim ni rezervisti (Tores, Gaitan, Gameiro) mu nisu mnogo doneli.

Uzimajući u obzir današnje izdanje mirne duše možemo da konstatujemo kako je Antoan Grizman sam oko 50 odsto, ako ne i više napadačkog potencijala Atletika. Francuskog asa danas nije bilo u timu zbog suspenzije.

Nemanja Maksimović bio je na klupi Valensije i nije ulazio u igru.

PRIMERA - 3. KOLO

Petak:

Leganes - Hetafe 1:2 (0:1)

/Gerero 66 - Arambari 39, Buve 84/

Tabela: