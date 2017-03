Simonović: Greota bi bila da ispadne tim koji je sa najmanjim budžetom prikupio simpatije cele Evrope

“Napravili smo sjajan rezultat u Evroligi“, kaže Zvezdino krilo

Prognoze su se menjale kako je sezona odmicala, ali svakoj je zajednički imenitelj bio taj što se smatralo da sa 16 pobeda Crvena zvezda sigurno ide među osam najboljih u Evropu. I sada na kontu crveno-belih 16 pobeda. Ova poslednja ostvarena večeras protiv Uniksa u Beogradu. Opet nije dovoljno. Šampion Srbije i Jadrana će o svojoj sudbini odlučivati naredne nedelje na gostovanju kod Darušafake u Istanbulu.

Između te i ove večerašnje utakmice i okršaj sa ekipom Budućnosti u polufinalu Jadranske lige. Zbog toga što se baš preko regiona ide u Evroligu i naredne sezone sigurno i bitnija utakmice od one na Bosforu. Ali ta Darušafaka biće prilika da Zvezda na najlepši način zaokruži jednu predivnu sezonu.

“Nažalost, došlo je do toga da se lomi u toj jednoj utakmici. Idemo na noge stvarno jako protivniku, koji vredi 20.000.000 ili 30.000.000 evra i pravljen je za sam vrh Evrolige. Ali mi smo već prikupili simpatije cele Evrope. Napravili smo sjajan rezultat i to nam je najveća satisfakcija. Idemo tamo da odigramo još jednu mušku utakmicu i da probamo da pobedimo“, kaže za naš sajt Marko Simonović posle te pobede nad Uniksom.

Niko od navijača Crvene zvezde ne može da se otme utisku: bila bi sportska nepravda da neko sa 16 pobeda ne prođe dalje?

“Bila bi stvarno greota da ne prođemo dalje. Svaka čast Darušafaki, sjajan su tim, imaju sjajnog trenera, ali stvarno bi bila greota da mi kao ekipa koja je sa najmanjim budžetom u Evroligi, a ne pričam ovo zato što smo baš mi u pitanju, da ekipa koja je sa najmanjim budžetom pokupila tolike simpatije da ne prođe dalje... Ali kažem, idemo tamo da se borimo“, najavljuje Simonović.

O Uniksu samo kratko... Jer nema sumnje da je Budućnost u podsvesti crveno-belih.

“Odigrali smo dobru utakmicu. Vrlo dobru uz sve probleme koje smo imali. Pokazali smo karakter, vratili smo se u ritam, iako lično ne mislim da smo mi izgubili nešto što nismo smeli. Izgubili smo tamo u Barseloni, pa ovde protiv Olimpijakosa, koji je po meni jedan od najvećih favorita za osvajanje Evrolige. Izgubili smo i od Budućnosti, ali u Podgorici smo uvek teško igrali“, smiren je Simonović pred revanš sa crnogorskim predstavnikom u ABA ligi.

