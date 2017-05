Simonović i Teodosić u konkurenciji za najbolji potez sezone u Evroligi (VIDEO)

Možete glasati za njih na sajtu 7days.euroleague.net

Veličina slova A A A

Imali ste već prilike da vidite glasanje za najbolju petorku Evrolige, a to takmičenje je kao zagrevanje za Fajnal for u Istanbulu (19. do 21. maja) izbacilo novo glasanje - za najmagičniji potez takmičenja.

U toj konkurenciji našli su se i Miloš Teodosić kao vlasnik najlepšeg poteza u oktobru (fantastična asistencija u kontranapadu), odnosno Marko Simonović (ukradena lopta i atraktivno zakucavanje) kao akter najlepšeg poteza u decembru.

Za njih možete glasati na sajtu 7days.euroleague.net. Takođe, postoji šansa da da osvojite loptu sa potpisima kapitena četiri tima koji su se plasirali na Fajnal for ako vas budu "izvukli" iz bubnja.

Pored njih dvojice Jan Veseli ima dva predloga za najbolji potez, odnosno tu su i Luka Dončić, Entoni Rendolf sa blokadom, i Keni Gebrijel sa strašnim zakucavanjem protiv Fenerbahčea.

Pogledajte ovde sve poteze:

Miloš Teodosić (oktobar)

Entoni Rendolf (novembar)

Marko Simonović (decembar)

Jan Veseli (januar)

Luka Dončić (februar)

Jan Veseli (mart)

Keni Gebrijel (april)

(FOTO: MN Press)