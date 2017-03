Simonović: Lazić? Kad vidim njega, mene bi sramota bilo da ne igram punom snagom

“Mene bi bilo sramota da ja ne igram, sad da se tu nešto foliram pored njega. Tera vas da svi date svoj maksimum i to je nešto po čemu je on lider ekipe", rekao je Zvezdin šuter posle utakmice

Branko Lazić nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Ni na parketu, ni na tribinama. Dejan Radonjić je ostao u šoku, a posle hrabrog, pomalo i ludog skoka za loptu njegovog pulena i leta u prve redove tribina kraj aut linije, upitao ga je:

"Šta je s tobom, hoćeš da se povrediš?"

A upravo su njegova snaga, odvažnost i borbenost dali Zvezdi energiju da probije barijeru Budućnosti i ostvari pobedu. O potezu Branka Lazića posle utakmice govorio je i Marko Simonović.

"Svi smo mu prišli. Ja sam i ranije pričao da nam on daje posebnu energiju. Stvarno momak koji se stalno bori, koji ima toliko srce. Mene bi bilo sramota da ja ne igram, sad da se tu nešto foliram pored njega. Tera vas da svi date svoj maksimum i to je nešto po čemu je on lider ekipe", rekao je Simonović.

Potom malo i o utakmici protiv Budućnosti.

"Dobili smo prvu utakmicu, to je bio cilj. Da branimo domaći teren. I tu prednost koju smo stekli u ligaškom delu. Igrali smo dobru utakmicu, sjajnu. Igrali su i oni dobro, dobro su se pripremili. Imali su više vremena od nas da se pripreme".

A zatim i o očekivanjima pred drugi okršaj s crnogorskim šampionom, gde očekuje težak meč.

"Oni će da budu motivisani, koristiće domaći teren i navijače. Mi ćemo da probamo da se spremimo i dobijemo i tamo".

Druga utakmica na programu je 28. marta u Podgorici.

PIŠE: Strahinja Klisarić

(FOTO: MN Press)