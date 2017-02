Simonović o Laziću: Verujemo u njega, tražimo ga kad god možemo

"Odmarao na Kupu pa sada pun energije a-ha-ha. Šalim se naravno", bio je dobro raspoložen Zvezdin snajperista

Marko Simonović je ponovo bio Zvezdin motor. U meču protiv Galatasaraja postigao je 12 poena, šutirao 4/6 za dva poena, 4/4 sa linije slobodnih bacanja, imao pet skokova.

Posle utakmice je kao i uvek hladnokrvno analizirao dešavanja na parketu, a osvrnuo se na pitanje novinara i o Branku Laziću koji je bio odličan večeras.

"Dobra igra. Malo smo se pribojavali ove utakmice zato što smo imali jako naporan period iza nas. Počev od Moskve, pa u ABA ligi, pa Kup. Stvarno smo se dosta istrošili. Skraćena je rotacija bila, ali uspeli smo ovo da iznesemo. Bili smo sjajni prvo poluvreme i to nam je dalo prostora, da možda možemo uslovno rečeno odigramo druopuštenije. Nismo bili opušteni, ali nisu ni oni. Videli su da ne mogu da nas dobiju i onda smo rutinski priveli kraju. Malo sam se umorio u drugom poluvremenu, ali da je bilo tesno bilo bi to još veće cepanje do kraja", rekao je Simonović.

Simonović se našalio na račun Branka Lazića koji je večeras odigrao sjajnu utakmicu. Bio je najbolji košarkaš u crveno-belom.

"Odmarao na Kupu pa sada pun energije, a-ha-ha. Šalim se naravno, nije mu ovo prva utakmica već ne znam koja po redu da ima vrhunsko šutersko veče. Mi znamo da on može da ubaci i šutira odlično. Mi verujemo u njegov šut, tražimo ga kad god možemo. On nas je povukao na početku i u odbrani i u napadu i onda je cela ekipa uhvatila zalet".

Istakao je Zvezdin vođa na parketu da je svim ekipama teško da dođu i igraju u Pioniru protiv crveno-belih.

"Mi kada se rastrčimo, kada smo agresivni, sateramo ih na pola, teško je igrati. Opet su navijači bili sjajni, nisu ništa ubacili na parket što je za veliku pohvalu. To je jako bitno, da ne bi ostali bez njih protiv Brosea. Fer i korektno navijanje. Zajedno smo u ovome. Sve ekipe kada dođu ovde jasno im je da je teško igrati".

