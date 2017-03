Simonović otriva Nemcima Zvezdinu tajnu: Karakter, kvalitet, srce i fizička kondicija! Još tri pobede za četvrtfinale (VIDEO)

"Celoj Evropi smo pokazali da imamo kvalitet za TOP 8", poručuje lider srpskog šampiona

Bamberg je stigao u Beograd, na noge ovogodšnjem otrkorvenju Evrolige. Ipak, Crvena zvezda više nije samo pozitivno iznenađenje elitnog takmičenja, već formirani tim, kadar da se drugi put uzastopno nađe u četvrtfinalu.

Ni igra Marka Simonovića više nije nikakvo iznenađenje. Najiskusniji pojedinac u taboru srpskog šampiona igra konstantno od početka sezone i iz utakmice u utakmicu predvodi svoj tim ka novim uspesima, a tako će biti i u četvrtak protiv sastava Andree Trinkijerija.

Nemački mediji, kao uostalom i svi ostali u Evropi, impresionirani su onim što sastav Dejana Radonjića radi u ovoj sezoni, a od Zvezdinog šutera su pokušali da zatraže ključ svega onoga što njegov tim postiže iz nedelje u nedelju.

"Celoj Evropi smo pokazali da imamo kvalitet za TOP 8. Znam sve šta se pričalo pred početak sezone, o tome na kom nivou možemo da igramo i koliko pobeda možemo da ostvarimo. Pokazali smo veliki karakter i poslali svima poruku da posedujemo kvalitet i srce da se nađemo u četvrtfinalu", rekao je Simonović za portal Basketball.de.

Publika u dvorani Aleksandar Nikolić je nešto što se apostrofira jedan od glavnih aduta crveno-belih. Na krilima navijača Zvezda je u nekoliko navrata na fantastičan način otvarala utakmice i dolazila do velike prednosti već u uvodnih nekoliko minuta.

"Oni nam uvek daju mnogo energije. Igramo veoma agresivno u odbrani, sa mnogo kontranapada. Sa našim navijačima iza leđa predstavljamo težak posao za protivnika. Kod kuće uvek dobro otvaramo utakmicu. Igramo vrlo dobru u defanzvi, jedna smo od najboljih odbrana u Evropi. To nam daje samopouzdanje u napadu, gde se osećamo vrlo dobro. Možda imamo više energije od ostalih timova. Naš kondicioni trener (Dragan Gačević, prim. aut.) radi odličan posao tokom kompletne sezone. U sjajnoj smo fizičkoj kondiciji. Možda je to razlog zbog kojeg smo pbeđivali u svim tim utakmicama".

Što se tiče Simonovića, on igra na najvišem nivou u dosadašnjem toku karijere, a to mu omogućava i raznovrsnija uloga u napadu.

"Ja samo imam malo više loptu u svojim rukama. Tokom karijere najviše sam igrao na trojci, sada sam često na četvorci. Znam da je mojim protivnicima teško da me čuvaju, jer sam brži od njih".

Ipak, svega ovoga verovatno ne bi bilo da veći deo ekipe ne radi već godinama zajedno.

"Ovo je sistem trenera Radonjića. Često igramo pik en rol, sa Stefanom Jovićem, jednim od najboljih plejmejkera u Evropi. On zna kako se sarađuje sa velikim igračima. Takođe imamo i dobre šutere, protiv kojih defanzivci ne mogu da učine mnogo, zbog toga naši centri imaju dosta otvorenog prostora".

Prvi okršaj ovih timova u novembru prošle godine bio je izuzetno dramatičan, a srpski šampion je do pobede stigao zahvaljujući poenima Čarlsa Dženkinsa u samoj završnici. Marko Simonović je zajedno sa Milkom Bjelicom predvodio svoj tim tokom kompletnog toka meča i bio jedan ode najzaslužnijih za veliko slavlje Beograđana, koje je možda i dokazalo Radonjićevom timu da ove sezone može do velikog rezultata.

"Iznenadili smo ih. To je možda bila naša i najvažnija pobeda ove sezone. Oni su jak tim, sa velikim trenerom. Težak su rival, sa snažnim visokim igračuma, koji mogu i da pogode iz daljine. Nikolo Meli je jedan od najboljih napadača, Nikos Zizis ima mnogo iskustva, dok je Danijel Tajs po mom mišljenju jedan od najboljih Bambergovih igrača. Veoma sam iznenađen kako igra, volim njegovu igru. Znam nekoliko njihovih igrača, imaju jak karekter i igraju svaku utakmicu sa 100 posto svojih mogućnosti".

Crveno-beli su blizu plasmana u četvrtfinale Evrolige, a pobeda nad Bambergom bi im dodatno olakšala posao na putu ka tom cilju.

"Blizu smo, ali još nismo završili posao. Mislim da su nam potrebne najmanje tri pobede. Mislim da možemo da uspemo u tome, raspored nam je dobar. Igramo protiv Bamberga, Olimpijakosa i Uniksa kod kuće, a imamo Real, Armani, Barselonu i Darušafaku na strani. Mislim da su tri pobede moguće, možemo to da učinimo, verujem u svoje saigrače".

Igrači Bamberga će sutra biti u prilici da osete kakvu buku stvara Zvezdina publika, a posebno prilikom intoniranja himne Evrolige, koja se ove sezone još "nije čula" u srpskoj prestonici. Ipak, teško je Nemcima objasniti hemiju koja postoji između publike i najvećih srpskih klubova u našoj zemlji.

"Oni žele da pošalju neku vrstu poruke - to su najbolji navijači u Evropi", zaključio je Simonović.

(FOTO: MN Press)