Simonović spušta euforiju: Igrali smo prošle godine u TOP 8, znamo kako je to pre 37 minuta | Mozzartsport.com

"Ako uspemo da uradimo to je čudo. Ako ne, imali smo sjajnu sezonu u Evroligi. To je to, idemo dalje", kaže Zvezdin snajperista

Veličina slova A A A