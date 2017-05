Simonović: Zasluženo su pobedili, stvarno smo previše penala promašili

“Učinilo mi se da su se malo zbunili u poslednjem napadu...“, komentariše krilo Crvene zvezde

Poraz u poslednjoj sekundi. Najgori način da se izgubi. Posebno ako ste vodili celu utakmicu kao što je to Crvena zvezda činila u večitom derbiju sa Partizanom. Iskusno krilo crveno-belih Marko Simonović kaže ipak da nema smisla očajavati i da Zvezdi preostaje samo da pobedi sve ostale utakmice do kraja i obezbedi sebi prednost domaćeg terena u plej ofu.

“Čestitam Partizanu na zasluženoj pobedi. Stvarno nisu odustajali. Mi smo kontrolisali utakmicu 38 minuta. Dobro, bilo je tu i padova i uspona što je i nromalno za naše uslove. Ali oni nisu posustajali, borili su se, borili su se i na kraju su uspeli da iskoriste naš pad koncetracije. Mislim da smo mnogo penala promašili. Možda 15 ili 16 (u stvari 17, prim.aut). To je stvarno mnogo. Ali dobro, analiziraćemo i spremiti za ostale utakmice. Da dobijemo sve do kraja i imaćemo prednost domaćeg terena“, kaže Simonović, jedini igrač crveno-belih koji je posle meča davao izjave.

Šta je uzrok tolikom broju promašenih bacanja?

“Ništa, to je verovatno pad koncetracije. Obično to dajemo. Davali smo i u Evroligi, kad su bitne utakmice i to sve, ali desilo se. Takva utakmica dođe. Oni su videli da nam je koncetracija slabija i naravno išli su na tu kartu“.

O poslednjem napadu i pobedničkom košu Novice Veličkovića...

“Činilo mi se kao su se malo zbunii. Ali kad je lošta došla do Baneta (Ratkovice)... On je iskusan momak, zna da da asistenciju , nije se uspaničio, dodao je do Novice, Novica je pogodio i zasluženo su pobedili“.

Za kraj i komentar o samom ambijentu. Posle jedne ubačene trojke Simonović je srcem pozdravljao Zvezdine navijače.

“To je neka naša konekcija. Uvek je lepo igrati derbi. Bilo je baš uživanje, nije bilo incidenata. Nadam se da će tako biti i dalje. I očekujem da će i finale biti isto: Zvezda - Partizan“.

(FOTO: MN Press)