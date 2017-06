Jednostavno najbolji (VIDEO)

U najvažnijim utakmicama Lige šampiona ove sezone Kristijano Ronaldo postigao 10 golova

Ako je i bilo nekih koji su imali dilemu oko Kristijana Ronalda, posle magične noći u Kardifu, ona svakako više ne postoji. Portugalski as je čovek rođen za velike utakmice i momak koji sve što dotakne pretvori u zlato.

A pogotovo je to bio slučaj u poslednjih nekoliko sezona. Imao je Ronaldo, doduše kao i svi najveći asovi, trenutke slabosti, neke žute minute, ali ih je obrisao kao gumicom onda kada je to bilo najvažnije za njegove ekipe.

Ako je neko zaslužan za Realovu dominaciju u evropskom klupskom fudbalu u poslednje četiri sezone, a kraljevski klub je osvojio tri trofeja u tom periodu, onda je to portugalski as. A taj, „njegov“ Real, koliko god to prepotentno zvučalo, prvi je tim koji je odbranio Ligu šampiona.

Portugalac je, računajući i večerašnje pogotke finalu, sezonu u elitnom takmičenju završio sa 12 golova. A samo dva je postigao do četvrtfinalne faze. I odmah su krenule priče kako to više nije onaj pravi Ronaldo, kako je previše sebičan i kako Real neće uspeti da ponovo podigne ušati pehar.

A kako im je samo odgovorio momak sa ostrva Madeira. Bajernu je u dvomeču četvrtfinala spakovao pet komada, velikom gradskom rivalu Atletiku u polufinalu tri, a onda Juventusu dva u duelu za trofej. I tako je zapušio usta svima onima koji su sumnjali u njegove sposobnosti. Istovremeno, petu godinu zaredom poneo je titulu najboljeg strelca u LŠ.

Jednostavno, Ronaldo je pokazao još jednom da ima srce šampiona. A ne treba zaboraviti da je to momak koji je 2016. godine osvojio Zlatnu loptu, pritom je predvodio i reprezentaciju Portugalije do titule prvaka Evrope. Prosto, ako postoji skica ili foto robot kako izgleda pravi šampion - onda je to Ronaldo.

Pamtiće ovo finale u Kardifu i po brojci od 600 golova, koliko je sada ukupno postigao igrajući za klubove i reprezentaciju, a četvrti put u karijeri podigao je pehar Lige šampiona. I naravno, nisu samo puke statistike i brojke važne, nego činjenica da su, pogotovo ove sezone, ti njegovi golovi uvek bili kada je trebalo pokrenuti ekipu, nekada je podići iz nokdauna i vratiti na pravi, šampionski put.

I davao ih levom nogom, desnom nogom, glavom, iz kaznenog prostora, van 16 metara, protiv malih i i velikih rivala. I u ovom trenutku pošteno je reći da je Ronaldo zaslužio sve pohvale, lovorike i priznanja koliko god bilo i onih koji više vole Lionela Mesija ili im smeta često prepotentno ponašanje i pojava Portugalca.

Jer sve do čega je došao, došao je zahvaljujući talentu, upornom i fanatičnom radu, izrastao je u istinskog fudbalskog giganta koji je u svakom smislu svojim golovima promenio istoriju ove prelepe igre. Kapa dole, majstore!

