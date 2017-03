Sindikalni protest navijača Čarltona - u Belgiji?!

Stotine najokorelijih fanova Ediksa otputovalo u Sent Trujden da kaže i pokaže gazdi voljenog kluba da mora da ode

Veličina slova A A A

Svega im je dosta! Navijačima Čarltona je dozlagrdilo da gledaju svoj voljeni klub kako propada iz sezone u sezonu, te su rešili da nakon još jednog poraza "posete" gazdu tima. I sve bi to bilo u redu da je on situiran negde na Ostrvu, a ne nekoliko stotina kilometara dalje, preko mora u Belgiji. Tačnije u Sent Trujdenu.

U pitanju je kotrovertzni kompjuterski mag, milioner Rolan Dišatele, koji pored Ediksa drži većinski vlasnički udeo u još četiri fudbalska kluba: Sent Trujdenu, Karl Cajs Jeni, Ujpeštu i Alkorkonu. A ono na čemu mu, pored slabih rezultata, zameraju navijači, kojih se nekoliko stotina svih doba sinoć pojavilo pod njegovim prozorima u Belgiji je preterano mešanje u posao menadžera, zbog čega je nemali broj napustio klub. Poruka protesta koji je organizovala "Koalicija protiv Rolana Dišatelea" je jasna - vreme je da ode. A da sve bude još lepše, usput su se susreli sa takođe besnim navijačima Sent Trujdena i dogovorili dalju zajedničku taktiku teranja Dišatelea.

Ekipa Čarltona, koja je juče izgubila 1:2 od Nortempton Tauna trenutno je 16. na tabeli Lige 1, trećeg ranga takmičenja u engleskom fudbalu.

(foto: Twitter printscreen)