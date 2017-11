Širer se plaši da će dobiti demenciju posle udaranja lopte glavom 150 puta dnevno tokom karijere

"Fudbal je teška igra, brilijantna igra, ali moramo da se potrudimo da ne bude ubilačka igra"

Veličina slova A A A

Bivši kapiten Engleske reprezentacije Alan Širer optužio je najvažnije ljude u fudbalu da se trude da ignorišu strah od toga da igrači mogu da dobiju demenciju (gubitak pamćenja) zbog udaranja lopte glavom.

Širer je u Premijer ligi dao 260 golova, a jedan od pet golova davao je glavom. Kaže da je vežbajući udaraju loptu na treningu glavom i do 150 puta dnevno. Sada se brine da sve to nije dovelo i do problema sa pamćenjem.

Zato je progovorio na tu temu.

"Nigde se ni blizu ne prave istraživanja na ovu temu. Nadređeni su nevoljni da pronađu bilo kakav odgovor. Guraju to ispod tepiha, što nije dovoljno dobro. Fudbal mora da brine o starim fudbalerima sa demencijom i da se prestane sa razmišljanjem da igrači koji završe karijeru mogu da se bace na gomilu starog gvožđa. Fudbal je teška igra, brilijantna igra, ali moramo da se potrudimo da ne bude ubilačka igra", rekao je Širer.

Čuveni napadač Njukasla se i sam podvrgao pregledima mozga. Toliko je puta udario loptu glavom, realno je da ima razloga za brigu.

"Postoje lsike menek kako igram dok mi krv curi niz lice. Stave mi kopče, ali potom udarim loptu glavom i ponovo otvorim ranu. Za svaki gol koji sam dao glavom, morao sam da ga vežbam 1000 puta na treningu. To me svakako stavlja u opasnost. Zato su mi testovi bili loši. Imam lošu memoriju. Ne znam da li je to zato što ne slušam, ali imam slabu memoriju".

Koliko sve ovo o čemu priča Širer nije dečja igra, govore i njegove naredne reči.

"Kada igrate fudbal kao profesionalac, očekujete da posle do kraja života imate problema sa kolenima, zglobovima ili leđima, kao što ja imam. Ali nikada nisam mislio da ću igrajući fudbal imati bolest mozga. I zato istraživanja moraju da se urade", rekao je Širer koji je snimio emisiju o ovom problemu o kome se ne govori tako mnogo.

