Sirotinjo i bogu si teška! Nemaju za avion, a hoće na Mundijal u Rusiju

Reprezentativci Hondurasa sa velikim problemima započinju "operaciju Kengur"

Veličina slova A A A

Neverovatna priča stiže nam danas iz Hondurasa gde se reprezentativci ove države pripremaju za baraž okršaj sa Australijom u pokušaju da se domognu Svetskog prvenstva u Rusiji. Biće to u pravom smislu borba Davida i Golijata, pogotovo ako imamo u vidu sledeću vest.

Naime, tamošnji fudbalski savez nema 900.000 dolara da plati direktan čarter let svojim fudbalerima na revanš koji se igra u Sidneju 15. novembra.

Prvi meč dve selekcije na programu je 10. novembra u San Pedru, a dok će se Australijanci, zahvaljujući bogatim sponzorima, odmah vratiti čarterom po završetku utakmice kako bi imali 24 časa duže da se odmore i spreme za revanš, Hondurašani će na gostovanje kako se ko snađe?!

“Ne svi, ali većina fudbalera će putovati u biznis klasi do Sidneja. Ostatak delegacije i ostali fudbaleri koji nemaju novca leteće u ekonomskoj klasi”, saopštio je prvi operativac Fudbalskog saveza Hondurasa Herardo Ramos.

Isti čovek je otkrio i da u Hondurasu počinje “operacija Kengur”.

“Pomaže nam savakodnevno Džeri Gomez, naš čovek koji igra u Australiji i koji će nas sačekati tamo. On će preneti profesoru Horheu Pintu (selektor Hondurasa) sve što treba da zna uoči revanša sa Australijom, a uspostavili smo kontakte i sa našom dijasporom kako bi fudbaleri imali podršku na tribinama”, rekao je Ramos.

Selektor Hondurasa već je saopštio spisak od 25 fudbalera za baraž na kojem su najpoznatija imena Mejnor Figeroa (nekada igrač Hala), Entoni Lozano (Barselona B) i Romel Hjoto (Hjuston).

Tim će do prvog meča biti smešten na 2.000 metara nadmorske visine u mestašcetu udaljenom 177 kilometara od San Pedra.

“Odmah posle meča letimo za Los Anđeles, kako bismo regulisali vize, a potom nas odatle čeka 15-časovni let do Sidneja, kako se ko snađe”, zaključio je Herardo Ramos.

Nema šta, ako Hondurašani i tako iscrpljeni uspeju da izbace Australijance biće to pravo čudo. Drugo ove godine, jer su u kvalifikacijama izbacili Amerikance sa Svetskog prvenstva u Rusiji.

(FOTO: Action Images)