Sjajni Bogdanović i još bolji Bertans! Bjeličina Minesota uništila Lebrona (VIDEO)

Nije samo Jokić blistao

Miloš Teodosić i dalje na terapijama, Boban Marjanović u nemilosti Džefa Bauera, ali srpska košarka svejedno je imala šta da ponudi NBA ligi u noći između ponedeljka i utorka. Nikola Jokić je blistao protiv Golden Stejta, ali nije mogao da spreči poraz Denver, dok su zapažene role imali i Bogdan Bogdanović i Nemanja Bjelica.

Ovaj prvi je čak zaslužio i pohvale iskusnog trenerskog vuka sa klupe San Antonija Grega Popovića, koji nije ostao ravnodušan na Bogdanovićevih 16 poena, pet skokova i pet asistencija u porazu Sakramenta od 100:107. Jednostavno, Lamarkus Oldridž je bio nezaustavljiv, a kada je sa klupe dobio i snažnu odršku Davira Bertansa, još jednog ispisnika košarkaške škole Duška Vujoševića, Kingsi su popustili.

Oldridž je ubacio 31 poena - 21 u drugom poluvremenu, šest u poslednja dva minuta - i imao 12 skokova, dok je Bertans pomogao sa 28 koševa što mu je rekord karijere, pa su Sparsi uspeli da nadoknade odsustvo povređenog Kavajija Lenarda. Bertans je ubacio šest trojki i iz ige šutirao 11 od 15.

"On je divan šuter, a pritom razume košarku", hvalio je Popović.

Džaba Sakramentu i vođstvo od 13 poena u drugom poluvremenu, džaba i što su četiri minuta pre kraja vodio sa 95:90. Još jedan poraz od Sparta bio je neminovan sa ovakvim Oldridžom i Bertansom. Kad kažemo još jedan mislimo na, verovali ili ne, već 12. uzastopni poraz protiv kluba iz Teksasa. Vili Koli-Stajn je sa 22 poena bio najefikasniji u Sakramentovom timu, dok je Bogdanović stao na 16, ali nije vredelo.

U Mineapolisu, Klivlend je imao kolektivno pomračenje uma, pa je Minesota vrlo lako stigla do 41 poena razlike i na kraju slavila sa ubedljivih 127:99 uz sedam poena Nemanje Bjelice. Endrju Vigins je ubacoo 25 poena, Džimi Batler je još jednom bio odličan sa 21, ali je ogroman posao obavio i u odbrani čuvajući Lebrona Džejmsa.

Kralj je večeras mogao samo do 10 poena, a dok je on bio na parketu Minesota je napravila plus od 39 poena! Najgori učinak u Džejmsovoj karijeri.

"Briga me za plus-minus… Baš me briga za prokleti plus-minus", besan je posle meča bio Lebron, vidno nervozan još tokom samog meča.

NBA - REZULTATI

Indijana - Milvoki 109:96

/Sabonis 17 - Midlton 19/

Bruklin - Toronto 113:114

/Dinvidi 31 - Derozan 35/

Čikago - Hjuston 107:116

/Portis 22 - Pol 24/

Minesota - Klivlend 127:99

/Vigins - Grin 22/

Nju Orleans - Detroit 112:109

/Dejvis 30 - Heris 25/

Sakramento - San Antonio 100:107

/Oldridž 31 - Kuli Stejn 22/

Golden Stejt - Denver 124:114

/Kari 32 - Jokić 22/

Los Anđeles Klipers - Atlanta 108:107

/Vilijams 34 - Prins 20/

