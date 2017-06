Skakačka nadmoć i granitna odbrana: Zvezda i bez šuta prejaka za borbenu Megu!

Crveno-beli uspostavili apsolutnu dominaciju pod obručima i bez većih problema stigli do vođstva u polufinalnoj seriji MOZZART Superlige - 85:70

Veličina slova A A A

Mega je dostigla vrhunac forme u završnici MOZZART Superlige, ali ni to nije dovoljno da bi se nadigrao glavni favorit takmičenja. Crvena zvezda je zahvaljujući snažnoj odbrani i apsolutnoj dominaciji pod obručima došla do vođstva od 1:0 u polufinalnoj seriji i napravila veliki korak ka plasmanu u veliko finale, koji će pokušati da overi već za dva dana u Sremskoj Mitrovici - 85:70

Domaćunu šut nije funkcionisao, ali je uspeo da iskoristi svoje skakačke kvalitete, koji su bili dovoljni da se nadigra u tom pogledu značajno inferiorniji protivnik.

Mega je sa više energije ušla u meč, već u drugom delu prve četvrtine nakon sjajne role Ognjena Jaramaza stekla je rezultatsku prednost i držala je prilično sigurno u svojim rukama. Ipak, takva igra mladog sastava Dejana Milojevića samo je dodatno motivisala Radonjićevu ekipu da pojača agresivnost u odbrani, a publiku u dvorani Aleksandar Nikolić da pruži dodadatnu energiju sa tribina domaćem timu. Gosti su do kraja prvog perioda ostali bez te prednosti, ali i bez Save Lešića, koji je iskrenuo zglob nakon skoka pod svojim obručem, pa je već tada morao da završi meč, što je predstavljalo veliki hendikep za ekipu iz Sremske Mitrovice.

Zvezda je isključivo na osnovu podizanja kvaliteta odbrane uspela do kraja prvog poluvremena da stigne do dvocifrene prensti (46:33) i tako sebi obezbedi miran nastavak utkmice. Jedini koji je pokušavao da se odupre centarskoj liniji domaćina bio je Predrag Samardžiski, ali su pobedu to ipak odneli Ognjen Kuzmić sa 20 poena i Milko Bjelica sa 18. Veliki problem Megi predstavljao je Zvezdin ofanzivni skok, ali i činjenica da je Marko Tejić vrlo rano ušao u problem sa ličnim greškama.

Zvezdina spoljna linija večeras kao da je “uzela slobodno” jer do 29. minuta ništa nije mogla da pogodi, ali nije previše ni forsirala, s obzirom da je posao pod koševima bio gotovo perfektno odrađen, dok je sa druge strane Mega na moment delovala izuzetno raspoloženo. Skakačka nadmoć i granitna odbrana bili su dovoljni da dvostruki uzastopni šampion rutinski privede utakmicu kraju.

CRVENA ZVEZDA - MEGA LEKS 85:70 (21:21, 25:12, 16:17, 23:20)

Dvorana: Aleksandar Nikolić

Gledalaca:3500

CRVENA ZVEZDA: Volters 8, Dangubić 6, Mitrović 6, Lazić 3, Dobrić 3, Simonović 2, Dženkins 6, Jović 7, Kuzmić 20, Bjelica 18.

MEGA LEKS: Mušidi 7, Rebić 4, Čarapić 2, Jarmaz 12, Spasojević 12, Tejić 3, Novak 15, Samardžiski 15.

Piše: Nenad Jovanović

Foto (Star Sport)