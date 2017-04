Skandalozne scene u Rumuniji: Nastase psovao i vređao sudije, teniserku Velike Britanije, novinare... (VIDEO)

Nastase je prvo u petak vređao Serenu Vilijams, a onda prokomentarisao da „jedva čeka da vidi da li će njeno dete biti čokolada ili mleko“, misleći na boju kože bebe

Legenda rumunskog tenisa i selektor FED kup reprezentacije te zemlje Ilije Nastase u centru je pažnje svetske javnosti zbog niza skandala u koje je uključen.

Nastase je prvo u petak vređao Serenu Vilijams, a onda prokomentarisao da „jedva čeka da vidi da li će njeno dete biti čokolada ili mleko“, misleći na boju kože bebe, a onda je imao šokantne izlive besa tokom FED kup meča Rumunije i Velike Britanije. Na terenu su bile Soran Kirstea i Joana Konta.

On je, naime, ušao u konflikt s arbitrom, koga je u jednom trenutnu nazvao „je.... šup...“, a kada to nije dovoljno napao je britansku teniserku, rekavši da je „je.... ku...“, posle čega je lančano napao i britanske novinare zbog toga što su prilazili Nastaseu i ceo incident snimali telefonima, a onda je verbalno napao i selektora Velike Britanije Anu Keotavong.

"Zašto snimate, zašto to radite", pitao je Nastase, da bi dobio odgovor novinara:

"Samo radimo naš posao", zbog čega je Rumun izgubio razum i nazvao novinara "idiotom".

Kako se nezvanično navodi, Nastase nikako nije mogao da se pomiri s ponašanjem britanske publike, koja je konstantno dobacivala u trenucima kada je Kirstea servirala. Onda je krenuo da napada sve redom, posle čega je izbačen sa terena, a meč prekinut na 25 minuta.

Posle velike svađe na terenu Joanu Kontu je doveo do suza, a u ceo incident uključila se i Kirstea, koja je prokomentarisala da je njena rivalka „preterano plakala“.

„Zašto je Konta napustila teren plačući, uz priču da joj je neko pretio? Mene su nazivali mnogo gorim stvarima, pa ništa. Mi smo vas tretirali lepo, nije u redu da trpimo sve ovo zbog toga što smo 'niža' zemlja“, izjavila je Kirstea, verovatno misleći na celu situaciju, odnosno ponašanje britanske publike.

Na kraju Joana Konta pobedila je Kirsteu sa 6:2, 6:3, čime je Velika Britanija izjednačila rezultat na 1:1.

