Skolari, reaguj!

Karlos Tevez je u četvrtak zapalio svetsku fudbalsku javnost izjavivši da Kinezi neće naučiti da igraju fudbal ni za 50 godina i da to nema veze sa parama. U redu, ima pravo, ali nije ni on cvećka. Uprava Šangaj Šenhue mu je za dvogodišnji ugovor obećala basnoslovnih 75.000.000 evra, a popularni Apač se švrćka po Argentini, ne opravdava uloženi novac na terenu i pritom se ugojio. Neće moći tako sa Kinezima. Za te pare se očekuje profesionalizam. Pa makar taj neko bio i Tevez.

Možda je upravo kineska Superliga dokaz da i loš marketing može da postane dobar marketing. Jesu talentovani, nisu talentovani, milioni, avioni, kamioni... O Kinezima se sve češće piše. Kako stoje stvari, tek će se pisati. Uvek će biti igrača koji će trbuhom za kruhom prihvatiti poziv iz slabije lige zbog para, a vremenom je tamošnji šampionat postao veoma zanimljiv zbog brojnih poznatih faca.

A zašto mi sada pričamo o Kinezima? U petak kreće 26. kolo. Na programu su mečevi Peking Guan - Šangaj SIPG te Čungćing - Guangdžou Evergrande.

Na klupi Pekinga sedi nekadašnji trener Bajer Leverkuzena Rodžer Šmit, a tu su i bivši vezista Aspirindžija Renato Augusto te Džonatan Sorijano koji je nosio dresove Espanjola, Barselone, Albasetea, Salcburga... Nije to nimalo loše, ali ako uzmemo u obzir da boje Šangaj SIPG-a brane Andre Viljas-Boas, Rikardo Karvaljo, Oskar, Hulk... Priznaćete, mnogo su to ozbiljnija imena. Zato možda na prvi pogled čudi što je Peking favorit, ali ništa nije slučajno pa ni to.

Šangaj SIPG grabi ka trofeju Azijske lige šampiona, nekoliko puta je počistio šestostrukog uzastopnog prvaka Guangdžou Evergrande, no na strani kao da zaboravi da igra fudbal, pogotovo kada ode na noge Peking Guanu koji je slavio na tri od protekla četiri okršaja sa Šangajem na svom stadionu od čega je na tri postigao bar dva gola. Dakle, ovde za sve pare vredi zategnuti keca, sasvim suprotno stanju na tabeli i trenutnoj formi.

Guangdžou Evergrande se neočekivano zagrcnuo u prošlom kolu protiv Đengsu Suninga, ali očekuje se da već danas nastavi u starom, pobedničkom ritmu, iako je Čungćing solidan kod kuće, a aktuelni prvak ne može baš da se pohvali dobrim učinkom u gostima. Kako bilo, reakcija se očekuje, Južnokineski tigrovi obiluju kvalitetnim pojedincima za razliku od svojih protivnika i dvojka je sasvim izvesna.

Goste trenira Luiz Felipe Skolari, a tu su i Brazilci Alan, Muriki i Rikardo Gulart koji trese protivničke mreže kao blesav. Tu je i Džekson Martinez, ali Skolari ne računa na njega... Sa druge strane, Čungćing ima jednu od najjeftinijih ekipa u ligi, no sasvim se solidno drži za razliku od, recimo, Đengsu Suninga, trećeg najskupljeg tima lige, a koji je doskoro koketirao sa ispadanjem iz elite.

KINA 1 - 26. KOLO:

Petak

13.35: (1,95) Peking Guan (3,45) Šangaj SIPG (3,60)

13.35: (7,00) Čungćing (4,40) Guangdžou Evegrande (1,40)

Subota

09.30: (1,82) Jabjen (3,60) Ljaoning (3,90)

13.35: (6,25) Tjenđin Teda (4,10) Tjenđin Kvanžan (1,47)

13.35: (3,30) Šangaj Šenhua (3,45) Guangdžou R&F (2,05)

13.35: (1,95) Đengsu Suning (3,45) Guejdžou (3,60)

Nedelja

09.30: (3,00) Čangčuen (3,30) Hebei (2,25)

13.35: (3,05) Henan (3,25) Šandong Luneng (2,25)

