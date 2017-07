Skopska bajka traje! Balotelijeva volejčina srušila i Kopenhagen, još 90 minuta deli Vardar od grupne faze (VIDEO)

Minimalac na stadionu Filip drugi

Fešta u Skoplju! Vardar je u prvoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona priredio veliko iznenađenje savladavši Kopenhagen sa 1:0, pa ga sada još 90 minuta deli od prolaska u plej of i makar grupne faze takmičenja u Ligi Evrope.

Odlučujući trenutak do tada mirne utakmice zbio se u 65. minutu kada gosti iz Danske iz dva navrata nisu uspeli da loptu kako treba izbace iz svog kaznenog prostora, pa je ona uz dosta sreće pala pravo na nogu Žonatanu Baloteliju, poznatijem po nadimku Boareto.

Bilo kako, sjajno se snašao Brazilac i volejčinom iz okreta matirao Robina Olsena za minimalac koji šampionu Makedonije daje za pravo da se nada senzacionalnom uspehu s obzirom da se niko nije nadao Vardaru u grupnoj fazi nekog evropskog takmičenja. Ipak je to tim čiji je rekordan transfer koštao tričavih 150.000 evra dok prema raspoloživim podacima ovog leta nije izdvojen ni cent za pojačanja.

Bez obzira na to, Vardar je mogao i do ubedljivije pobede da je Boareto još i pre tog pogotka bio malo prisebniji, te da Olsen u 84. minutu nije zaustavio još jedan veoma opasan udarac domaćeg tima. Istina, mogao je i Kopenhagen do izjednačenja, ali je u poslednjim minutima meča Filip Gačevski zaustavio pokušaj Federika Santandera, te da u poslednjim sekundama Nikolaj Tomsen nije promašio nepromašivo.

Sada Dancima ostaje još samo revanš u Kopenhagenu. Nema sumnje, sva makedonska imigracija u Evropi biće naredne nedelje na Parken stadionu. Jer vrlo je moguće da ovog leta prisustvujemo pisanju neke nove, mnogo uspešnije Vardarove istorije.

Za kraj i da notiramo, Andrija Pavlović je bio u startnoj postavi gostujućeg tima, ali je zamenjen u 73. minutu, dok je Uroš Matić meč presedeo na klupi.

Liga šampiona, prvi mečevi trećeg kola kvalifikacija:

UTORAK

Karabag (Azerbejdžan) - Šerif (Moldavija) 0:0

Slavija (Češka) - BATE Borisov (Belorusija) 1:0 (1:0)

/Škoda 20/

FCSB (Rumunija) - Viktorija Plzen (Češka) 2:2 (1:1)

/Budesku 37, Tešeira 61 - Krmenčik 23, Kopic 53/

AEK (Grčka) - CSKA (Rusija) 0:2

/Džagoev 45+1, Verbnlum 55/

Vardar (Makedonija) - Kobenhagen (Danska) 1:0 (0:0)

/Baloteli 65/

20.45: Partizan (Srbija) - Olimpijakos (Grčka)

SREDA

16.00: Astana (Kazahstan) - Legija (Poljska)

18.30: Dinamo Kijev (Ukrajina) - Jang Bojs (Švajcarska)

18.45: Salzburg (Austrija) - Rijeka (Hrvatska)

19.00: Hapoel Ber Ševa (Izrael) - Ludogorec (Bugarska)

20.00: Vitorul (Rumunija) - APOEL (Kipar)

20.20: Maribor (Slovenija) - Hafnefjorduv (Island)

20.45: Nica (Francuska) - Ajaks (Holandija)

20.45: Seltik (Škotska) - Rozenborg (Norveška)

21.00: Klub Briž (Belgija) - Istanbul Bašakšehir (Turska)

